Podání žádosti mají dnes schválit zastupitelé. Město chce využít peníze které stát letos nabízí v programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

„Zatím jde o podání žádosti. Uzávěrka přihlášek je v půli února. Pokud jde o přípravy demolice, pracuje se na dokumentaci,“ vysvětlil náměstek primátor Lukáš Raszyk.

Kolik bude demolice stát, zatím známo není. Počítat je ale třeba v řádech milionů korun. Možná i v desítkách milionů. Zda Karviná peníze získá, by se mělo vědět do léta.

A pokud ne? „Stejně bychom to museli zbourat. Takto máme velkou šanci, že to zaplatíme ze státních peněz,“ řekl Raszyk.

Objekt sestávají ze tří panelových věží, by měl zmizet do dvou let. Po té bude prostranství zatravněno, přibude nová zeleň.

Ubytovnu Kosmos, která původně sloužila horníkům, poté nějaký část student zdejší fakulty, byla v posledních letech hnízdem sociálně slabých lidí, které tam stěhovala firma, které měla objekt pronajatý od majitele - společnosti RPG Byty.

Od ní ubytovnu právě z obav před růstem problémů s asociály a kriminalitou koupilo město za necelých 30 milionů. Nechalo zlikvidovat starou kotelnu a restauraci. Původně se měl Kosmos přestavět na startovací byty a byty pro seniory, pak se měl o několik pater snížit, až se nakonec se město pro nezájem o tyto byty a také značnou zchátralost stavby rozhodlo objekt zcela strhnout.