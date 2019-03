Kolejnice se mírně pohnula, provoz na trati by měl být obnoven dnes. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

"Došlo tam k pohybu geometrické polohy kolejnice. Není to ale nic dramatického. Musí se upravit poloha kolejnice, která se pohnula o pár centimetrů, a během dnešního dne by tam měl být obnovený provoz," řekl Illiaš.

Vlakový provoz by měl být obnoven pomalou jízdou, tedy rychlostí deset kilometrů v hodině, do doby, než bude místo natrvalo sanováno. "Kolejnice se mohou pohnout třeba jenom o dva centimetry proti sobě a už se to vyhodnotí jako nebezpečí a zastaví se tam doprava," řekl mluvčí SŽDC.