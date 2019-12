Za posledních tři a půl roku, což se rovná zavedení možnosti platit bankovní kartou, v Ostravě rapidně klesla poptávka po papírových jízdenkách. Dnes jimi platí sotva třetina všech cestujících. Komfort a jednoduchost zvítězily nad tradicí. Ne všichni jsou z toho nadšení, ale Dopravní podnik Ostrava (DPO) se vydal cestou „silnější bere“.

„Je to zásadní a evoluční krok, o který si naši cestující svým chováním řekli vlastně sami,“ vysvětluje ředitel DPO Daniel Morys.

Poslední papírovou jízdenku si cestující budou moci koupit na Silvestra, poté z oběhu zmizí. Ještě tři měsíce však dopravce lidem umožní uplatnit jejich zásoby.

Zrušení papírového systému dopravci přinese roční úspory ve výši deseti milionů korun, navíc nebude muset obnovovat starý odbavovací systém, který po téměř pětadvaceti letech provozu pomalu dosluhuje.

Pokrok. Graf dopravce ukazuje, jak se za posledních tři a půl roku vyvíjela platba jízdenkami a bankovní kartou.Autor: DPO

Místo něj raději zainvestuje do nových jízdenkomatů. Cestující v nich mohou pořídit takzvanou kreditní jízdenku, což bude jakási alternativa za zrušené jízdenky pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou ve vozidlech platit kartou.

Vedle této novinky a bankovní karty budou moci cestující i nadále platit krátkodobé jízdné také smskou z telefonu, pomocí mobilní aplikaci Moje DPO nebo peněženkou na ODISce.

Jak budou nové jízdenkomaty a kreditní jízdenky fungovat?

„Kreditní jízdenkou s čipem se cestující odbaví u žlutých terminálů stejně jako platební kartou, budeme tak mít pouze jeden odbavovací systém namísto současných dvou,“ vysvětlil Daniel Morys.

Jízdenkomaty, kterých bude od ledna po městě na hlavních přestupních místech celkem osmnáct, budou přijímat hotovost a od února také eura a bankovní karty.

Minimální kredit na kreditní jízdence bude sto korun a cestující ji mohou používat a dobíjet opakovaně, čímž se dopravce hodlá chovat – vedle investic do vozového parku – ekologicky také v tomto ohledu. Kreditní jízdenky bude možné koupit také ve všech prodejnách DPO, pobočkách Ostravského informačního servisu a s dvacetikorunovou přirážkou také u externích prodejců. Další informace k tématu najdete zde.

K TÉMATU

Někteří cestující jim to taky nežerou!



Odlehčeným, avšak svérázným stylem se DPO rozhodl dát cestujícím na srozuměnou, že s papírovými jízdenkami zcela skoncuje.



„Od dubna 2020 vám tu jízdenku nežeru,“ stojí výrazným písmem na červených označnících, do nichž lidé zasouvají jízdenky. Reakce na sociálních sítích? Smíšené. „Jsem pohoršena. To je do nebe volající!“ píší jedni.



„Nemám slov. Co říkáte na toto vyjádření?“ ptají se další. „To tam rovnou mohli nalepit fuck you,“ říkají jiní. Spousta lidí však DPO vyjadřuje podporu a někteří vítají i vtipnost, s jakou se rozhodl dopravce zprávu o blížícím se konci jízdenek připomenout.