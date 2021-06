Obyvatelé Fulneku již rally spojenou se jménem jejich města zažili. Předseda organizačního výboru Rally Fulnek - Odry Jaromír Tomaštík pro Deník uvedl, že tehdejší podnik nebyl součástí oficiálních struktur Autoklubu. Možnost pořádání závodu ve Fulneku se vyskytla náhodou.

„Jako pořadatel Valašské rally jsem se loni dozvěděl, že se uvolnilo místo pro závod šampionátu v rallysprintu, tak jsem po tom skočil. Mělo to tedy být už loni, ale kvůli situaci, jaká byla, se ta rally neuskutečnila. Podařilo se nám aspoň v tom termínu udělat z jara přesunutou Kovax Valašskou rally. A teď bude oficiálně první ročník Rally Fulnek – Odry začleněné do rallysprintového šampionátu.

Jedná se o jednodenní šampionát, kde se jede okolo sedmdesáti ostrých kilometrů. Zároveň jsme centrální zónou Evropy v historických automobilech, takže by se měla objevit historická auta,“ vysvětlil Jaromír Tomaštík.

Organizátoři očekávají účast okolo devadesáti posádek v soudobých autech, dalších zhruba dvacet pojede v historických automobilech. „Jsou tři měřené úseky – z Fulneku přes Jestřábí a Kletné do Oder, z Dobešova přes Odry a z Tošovic přes Moravské Vlkovice nad Vítovku. Každá rychlostní zkouška se jede dvakrát,“ nastínil Jaromír Tomaštík.Mezi prvním a druhým průjezdem rychlostní zkoušky by se ve vybraných úsecích měly objevit také trabanty. Loni se totiž uskutečnil při zmíněné Kowax Valašská rally také nultý ročník Retro Trabant rally. Letos bude 1. ročník, který se stane součástí podniku Rally Fulnek – Odry.

Setkání milovníků trabantů se uskutečnilo od pátku 7. srpna do neděle 9. srpna ve Fulneku.Zdroj: Deník / Ivan Pavelek

Pryskyřník pádivý alias trabant

Organizátorem „trabantovské show“ je Antonín Zbožek, zástupce provozovatele fulnecké Restaurace Na Stovce. Ta se stane jakýmsi shromaždištěm trabantistů a době výroby těchto „pryskyřníků pádívých“, jak se jim také přezdívalo, přizpůsobí i jídelníček.

„Je mnoho otazníků, nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace kolem covidu, i když to vypadá, že by mohl být klid minimálně do září. Trabanti jsou akce neformálního charakteru na dobrovolné bázi. Jsou to sdružení nadšenců, kteří žijí v hlubokém přesvědčení, že trabant je top výrobkem východoněmecké produkce. Nemůžeme je ale nutit k účasti. Jsou to neformální skupiny, které budˇse přidají nebo ne,“ řekl pro Deník Antonín Zbožek.

Organizátoři jsou v kontaktu s trabant spolky ze severu i jihu Moravy. Oslovili i další v České republice. Antonínu Zbožkovi je ale jasné, že jet třeba z Plzně, kde je silný klub, po vlastní ose v srpnovém horku do Fulneku, je docela náročné.Vše začne už v pátek, kdy trabantisté budou mít na fulneckéím náměstí slalomový sprint, v 17.30 hodin by mělo být oficiální zahájení Rally Fulnek – Odry. Trabanty by pak měly vyrazit na spanilou jízdu po okolí.

„Chceme, ať si lidi užijí zábavy, od pátku do neděle by měl být i pestrý kulturní program. Na akci se představí i zástupci BESIPu. Snad to vyjde. Věříme, že to bude vydařená akce,“ uzavřel Antonín Zbožek.