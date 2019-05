Mimořádná bezpečnostní opatření panovala v pátek v budově Krajského soudu v Ostravě. Po zuby ozbrojení příslušníci vězeňské služby vybaveni samopaly přivedli do soudní síně dvacetiletého Maria M. který si vyslechl sedmiletý trest za loupež. Po celou dobu vyhlášení rozsudku měl obžalovaný pouta na rukou i nohou.

Důvodem bylo jeho násilnické chování ve věznici, kde si odpykává předchozí trest, a existovaly tak obavy z jeho nevyzpytatelného chování. „Byl zařazen na index možných pachatelů násilí,“ citoval předseda senátu vysvětlení vězeňské služby, která požádala o ponechání pout během celého jednání.

HERNA

Mario M. podle obžaloby přepadl na ulici muže, který krátce předtím vyhrál v herně peníze. Stalo se tak vloni v březnu v Bruntále.

„Vůbec jsem do toho baru neměl chodit. Přesvědčil mě kamarád. Normálně nehraju, ale nakonec jsem do automatu hodil pár korun a vyhrál jsem. Byla to jedna z mých vůbec prvních výher. A jak to bývá, nedokázal jsem přestat. Tak jsem pokračoval,“ řekl u soudu přepadený muž, dvaasedmdesátiletý pan Miroslav z Bruntálu.

V baru se nacházelo několik lidí. „Některé jsem znal od vidění. Stáli za mnou a vedli takové ty řeči, jako že mám štěstí a měl bych něco pustit.“ Mužům dal nějaké peníze na hraní, pak jim na jejich výzvy objednal štamprli. „Měl jsem z nich i strach, proto jsem jim nakonec pití objednal,“ řekl.

NAPADENÍ

Po čase odešel z baru. Za ním se vydal Mario M., který ho později napadl. „Přistoupil k němu a okamžitě jej napadl opakovanými údery pěstí do hlavy. Pokračoval i v situaci, kdy poškozený upadl na zem, kde ho kopl do hlavy,“ popsal situaci státní zástupce David Bartoš, podle kterého vzal násilník muži čtyři tisíce korun a osobní věci.

Oběť utrpěla řadu zranění včetně zhmoždění mozkové kůry. Kriminalisté záhy zadrželi Maria M., který předtím sám zavolal policii a k útoku se přiznal. Odmítl však, že by loupil. Seniora prý napadl kvůli údajným urážkám. Během trestního řízení několikrát svou výpověď upravil. Podle soudu řetězec důkazů jasně hovoří o loupeži.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný se proti němu na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření.