FOTOGALERIE/ Rok po operaci srdce získala Marie Šubrtová titul Miss Babča 2018. Přítomnost známého sexuologa Radima Uzla po svém boku ocenila při vyhlašování vítězů. „Když zaznělo mé jméno, pomyslela jsem si, že budu potřebovat lékaře. On je sice z jiného oboru, ale i tak mne to uklidňovalo…“ popsala chvíli, kdy se v zábřežském KD Akord stala seniorskou královnou krásy.

Babičky, nezahrabávejte se v křeslech u obrazovek! Tato slova adresuje Marie Šubrtová (63) z Výškovic všem dámám seniorského věku. Asi si to i může dovolit, jelikož sama vede aktivní život a dokázala po těžké operaci srdce získat titul Miss Babča.

Dnes je tomu přesně rok, co letošní seniorská královna krásy ležela na operačním sále v porubské fakultní nemocnici. „Do života mne vrátily zlaté ručičky kardiochirurgů. Abych dokázala, že život jde dále, přihlásila jsem se do babičkovské miss,“ komentuje svou účast ve čtvrtém ročníku soutěže vyhlašované radnicí Jihu a kulturním domem Akord.

A že by paní Marie nějak zahálela i v minulosti, se rozhodně nedá říci. „Jsem vyučená a taky na to hodně hrdá řeznice-uzenářka. Pokud dnešní mladí hovoří o těžké práci, měli by vyzkoušet to, co já v masokombinátě…“ popisuje. Od dětství intenzivně (byť v čase rekonvalescence po operaci decentněji) sportuje a platí za dobrou řidičku i na cesty k moři.

Jako správná babička paní Marie žije pro své vnučky Markétku (7) a Michaelku (9). „Obě jsem naučila lyžovat. A když začaly jezdit na kolečkových bruslích? Pořídila jsem si je také,“ směje se. Vnučky ostatně účinkují rovněž v její volné disciplíně na Miss Babča 2018; muzicírují na flétny, zatímco soutěžící babička zpívá známé české lidovky… a publikum s ní.

„Snad jsem si udělala u poroty očko, když jsem zmínila 100. výročí vzniku republiky a nasadila Masarykovu nejoblíbenější Ach, synku, synku,“ míní paní Marie. V soutěži vyhrává před sedmi dámami ve věku od 61 do 80 let. I. vicemiss je Marie Sabová z Mokrých Lazců a II. vicemiss Vilma Očenášová ze Slezské Ostravy, Miss sympatie Evženka Kiszková z Těrlicka.

„Jsme důkazem toho, že důchodem život nekončí! Babičky, zkuste to taky, nezahrabávejte se v křeslech u televizí. Můžete si pak taky připadat jako ty děvčata missky na obrazovkách,“ dodává paní Marie. A protože při soutěži Miss Babča prozrazují účastnice i své krédo, stojí za zveřejnění to její: Važ si otce, važ si matky, oni tobě život dali, oni tebe vychovali!