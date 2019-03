Mluvčí SZPI Pavel Kopřiva uvedl, že se po více než roce od účinnosti novely snížil celkový počet nevyhovujících vzorků vín, stejně tak i počet vín falšovaných.

V roce 2018 inspektoři SZPI hodnotili celkem 1300 vzorků vín. Z tohoto množství při hodnocení na místě nebo v laboratoři nevyhověla zhruba čtvrtina vzorků. O rok dříve hodnotili inspektoři 1531 vzorků, nevyhovělo 18 procent z nich.

„V porovnání s léty 2013 až 2016 to znamená významné snížení počtů zjištěných nevyhovujících vín. Ve zmíněném období při kontrolách nevyhovělo 37, 43, 35, respektive 39 procent hodnocených vzorků vín. Stejně významný pokles ukázaly i kontroly v kategorii závažných prohřešků falšování. Například v roce 2013 inspektoři zjistili falšování vína u 121 vzorků, v roce 2015 u 83 vzorků. V letech 2017 a 2018 bylo falšování zjištěno u 18, respektive 23 vzorků,“ informoval mluvčí SZPI v tiskové zprávě.

Podle něj novela zákona nepřinesla ani snížení počtu vinoték, jak se obávali někteří provozovatelé.

Oslovení provozovatelé vinoték v Ostravě přesto míní, že novela nic zásadního nevyřešila. „Podle mě ale velký význam nemá. Pro nás znamená více práce s narážením vína, které se neprodává už ze sudů, ale těch bag-in-boxech. To jsou ty foliové sáčky, které jsou umístěny v kartonových krabicích. Jejich objem je maximálně dvacet litrů, Takže musíme častěji narážet a obsluha zařízení je náročnější,“ uvedl provozovatel Vinného sklepu U Mostu Mario Frenko.

Jeden dopad podle něj novela měla. „Ubylo malých vinařů, kteří se na to plnění vín do bag-in-boxů z nejrůznějších důvodů nebyli schopni přeorientovat,“ doplnil Mario Frenko.

Lucie Haškovcová z Vinotéky Poruba má obdobný názor. „Kdo se snaží zákazníkům dodávat kvalitní víno, tak to dělal dříve a dělá to i teď. To je i případ naší vinotéky,“ dodala Lucie Haškovcová.