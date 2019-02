Ostrava ­- Ke třem rokům vězení byl odsouzen dvacetiletý Jan K. Z Ostravy, který předloni na přechodu smrti v ulici Opavské v Ostravě-Porubě srazil devětaosmdesátiletou ženu a desetiletou dívku. Důchodkyně zraněním podlehla, školačka utrpěla vážná zranění.

K nehodě došlo 12. září ve 14.15 hodin. Verdikt vynesl v pátek Okresní soud v Ostravě, který mladíkovi uložil také desetiletý zákaz řízení. Jak konstatoval předseda senátu, šlo o naprosto bezohlednou jízdu, navíc v době dopravní špičky.

Motorista sedící za volantem automobilu značky Fiat se podle znaleckého posudku řítil k přechodu rychlostí 113 kilometrů v hodině. V době střetu mělo auto rychlost kolem sedmdesáti kilometrů. V daném místě je povolena padesátka. Řidič vinu nepopřel, tvrdil však, že mu selhaly brzdy, se kterými měl dlouhodobé problémy „Samovolně vypínal systém ABS, auto pak hůře brzdilo,“ prohlásil obžalovaný.

Že auto mělo potíže s ABS, potvrdil v pátek u soudu jeho kamarád, který mu u vozidla prováděl diagnostiku. „Byly tam elektronické vady. Svítila kontrolka ABS. S tím autem se kvůli svítící kontrolce nemělo jezdit. Brzdy byly ale plně funkční. Odkázal jsem ho na autoelektrikáře,“ prohlásil svědek.

Podle soudního znalce bylo auto v pořádku a systém ABS během následné zkoušky fungoval. Na dotaz obhájce však nevyloučil, že při nehodě mohl být systém ABS nefunkční. Jak ale znalec zdůraznil, i kdyby ABS nefungoval, na samotné brzdění by to nemělo žádný významnější vliv.

VTEŘINA

Před soudem v pátek vypovídala matka zraněné dívky. „Před nehodou byla Verunka zcela zdravé dítě, věnovala se řadě sportovních aktivit. Měla výborné studijní výsledky. Ta vteřina, kdy zůstala ležet na silnici, nám všem kompletně změnila život,“ uvedla žena s tím, že dcera postoupila několik operací a trvalo řadu měsíců, než začala chodit bez berlí. „Už se nevrátila k aktivitám, které předtím dělala. Už nehraje stolní tenis, nelyžuje a nejezdí na snowboardu,“ dodala matka s tím, že rodina musela ve spolupráci s pedagogy řešit i situaci ve škole.

„Třídní učitelka k nám v rámci svého volného času docházela a s Verunkou se učila,“ prohlásila žena, která kvůli péči o dceru ztratila zaměstnání a později si musela najít nové.

Dívce se podle matky stále vracejí vzpomínky na dopravní nehodu, „Budily je noční děsy. Že vstoupila na přechod a vidí nějaký šedý flek, který se na ni řítí. Dlouho nemohla sama přejít po přechodu. Stále má obavy. Když se nedávno vydala k tomu přechodu, byla z toho hodně špatná, Týden jsem ji dávala dohromady,“ řekla matka.

„S výčitkami svědomí budu žít do konce života. Nedokážu ani slovy vyjádřit, jak je mi to líto. Nebyl den, kdy jsem na to nemyslel. Bohužel už to nemůžu vrátit. Jsem si vědom své chyby, kterou již nedokážu napravit,“ řekl mladík. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

DALŠÍ TRAGÉDIE

Shodou okolností ostravský okresní soud před několika dny řešil jinou tragickou nehodu, která se odehrála na přechodu smrti v Ostravě-Porubě. Obžalovaným byl pětapadesátiletý muž, který vloni 29. července srazil a usmrtil čtyřiasedmdesátiletou ženu.

Soud mu vyměřil dva roky vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Současně mu uložil peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a čtyřletý zákaz řízení. „Je mi to moc líto. Chci se doznat k zavinění celé tragické dopravní nehody. Těžko se mi o tom hovoří, stále se s tím nedokážu vyrovnat,“ prohlásil muž.

Na přechodu smrti již bylo provedeno několik technických úprav. Počítá se také se semafory, které by mohly být spuštěny koncem letošního roku nebo v průběhu prvních měsíců 2020. Jak již Deník psal, projekt na vybudování semaforů byl hotov již v roce 2005. Zastavili ho však ekologové, kterým se nelíbilo, že by muselo být pokáceno sedm stromů.