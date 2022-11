Pavla Švancerová, spoluorganizátorka akce, připomněla, že první ročník se konal v Opavě, druhý v Dolní oblasti Vítkovice. „Stěhujeme se, aby to bylo zajímavější, aby to vidělo více lidí a tak to mělo větší dosah. Je to projekt, který už má povědomí na veřejnosti i mezi našimi partnery. Cílem je navázat co největší spolupráci s veřejností, ať se o tom lidé dovědí, protože žádná podobná módní přehlídka v tady Moravskoslezském kraji není,“ sdělila pro Deník Pavla Švancerová a upřesnila, že akce je určená pro laickou veřejnost, zhruba pro tři stovky návštěvníků.

Fashion Storm je „projektem“ za nímž stojí s Pavlou Švancerovou Petra Špornová. „Iniciátorkou byla Petra, jíž se ten projekt zrodil v hlavě už před čtyřmi roky, ale jeden rok jsme vynechali kvůli covidu. První ročník měl velké ohlasy, tak jsme se rozhodly, že v tom budeme pokračovat. Ale chceme zůstat tady v regionu,“ ubezpečila Pavla Švancerová.

Vzápětí dodává, že ji i kolegyni překvapil velký zájem o akci. „Milovníci módy se nám tady sjíždějí nejen ze všech koutů regionu, ale také z různých míst v České republice. Je to pro ně takový malý svátek, proto to cíleně dáváme na sobotu, aby to stihli. Chceme si, stejně jako oni, ten den užít, proto do toho vkládáme i workshopovou nebo edukační část, kdy je možnost poskytnout veřejnosti informace o tom, co to je udržitelnost, jaké jsou trendy, máme tady i lidi, kteří se zabývají cirkulární ekonomikou,“ pokračovala Pavla Švancerová.

Na akci zvou hlavně regionální návrháře, ale vždy mají jednoho hosta mimo region, který přehlídku něčím obohatí. Letos to byla Laiva z Broumova, což je dvojice Lenka Hlaváčková a Ivana Hanušová, které zpracovávají nevyužité odstřižky bavlněného takzvaného afrického brokátu z broumovské textilní firmy Veba. Ze zbytků látky ručně a na míru šijí originální kousky elegantních sukní podle individuálních přání zákaznic.

Kromě různých módních doplňků nebo kosmetiky byly na akci k vidění také obrazy, konkrétně ženské akty. Jejich autorkou a vystavovatelkou byla Silvie Kořistková. Malování se plně věnuje teprve čtyři roky. „Vždycky jsme si kreslila malovala, ale až před těmi čtyřmi roky jsem začala malovat na plátna a veřejně to ukazovat. Přivedla mě k tomu rekonstrukce našeho bytu. Vymýšlela jsem co dát na stěny a nakonec mě partner ponoukl, ať tam dám něco svého. Tak jsem namalovala nějaké obrazy,“ vzpomínala Silvie Kořistková.

Mezi jejími výtvory lze najít abstrakci, květiny i obrazy s hudební tématikou, na které aplikuje opravdové zlato, konkrétně čtyřiadvacetikarátové plátky. „Pracuji s různými materiály – akryl, olej, 3D struktury, často to střídám, mám ráda změny. Jen ženské akty vystavuji pouze na této akci. Týká se hlavně žen a budou tady krásně oblečené ženy, tak jsem přivezla nahé ženy,“ vysvětluje Silvie Kořistková s úsměvem.

Je samouk, už asi rok má v Orlové na horním náměstí malou Galerii. „V jejím horním patře mám ateliér, kde maluji. Začala jsme kdysi malovat psy, protože je mám ráda - malovala jsme psí portréty na zakázku. Lidi si mě více všimli a pak už jsem dělala své věci. Teď už se tím živím,“ uzavřela Silvie Kořistková.

Fashion Storm 2022 zakončila večerní módní přehlídka, kterou moderovala známá herečka Chantal Poullain.