Moravskoslezský kraj čeká pořádná sněhová nadílka, pozor dejte na cestách

/FOTOGALERIE/ Zataženo se sněžením, hlavně na horách vydatnějším. V Jeseníkách a Beskydech nadílka až 20 cm sněhu. Na cestách se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách hrozí i nebezpečí závějí. Taková je předpověď meteorologů pro třetí adventní neděli v kraji. Obezřetní by měli být hlavně řidiči na Moravě a ve Slezsku, a to zejména od půlnoci z neděle na pondělí až do půlnoci z pondělí na úterý, kdy bude pro některé okresy platit vysoký stupeň nebezpečí.

Čerstvě napadaný sníh. Ilustrační foto, Děhylov, prosinec 2022. | Foto: Deník/Michaela Vašíčková