Čtyřicetiletý muž při nehodě stroje utrpěl ztrátové poranění dolní končetiny, zranění obou horních končetin a hlavy. Pacient byl v okamžiku příjezdu záchranářů při vědomí, jevil však známky šokového stavu a jeho život byl v ohrožení.

„Zasahující lékař uvedl postiženého do umělého spánku, provedl intubaci dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci. Záchranáři zajistili vstup do kostní dřeně pro podávání léků, naložili krční límec a uložili muže do podtlakové matrace. Následně jej přepravili na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl zásah zdravotníků.