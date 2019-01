Po mrazivé noci na pondělí předpovídali meteorologové oteplení a vydatné sněžení. To přišlo v úterý. Obloha má být převážně zatažená a sněžit by mělo na většině území.

V nižších polohách může nasněžit 1 až 5 centimetrů, na horách pak od 5 do 15 centimetrů.

„Na horách bude sněžení trvalejší. V polohách pod 400 metrů nad mořem mohou být přechodně i srážky smíšené. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus 1 do plus 2 °Celsia, na horách pak od minus 5 do minus 1 °Celsia,“ informoval ve své předpovědi Petr Drobek z porubské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové předpovídají na úterý také čerstvý jihozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů/sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů/sekundu. Ve vyšších polohách se místy mohou tvořit sněhové jazyky, na horách ojediněle i závěje.

Ve středu bude zataženo až oblačno, sněžit bude zpočátku na většině území, během dne bude sněžit místy, nebo se budou vyskytovat sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty plus 1 až minus 3 °C. Nejvyšší denní teploty minus 2 až plus 2 °Celsia.

Ve čtvrtek se pak mírně ochladí a nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od -4° Celsia do nuly.

Doprava

I v době vydatného sněžení se silničářům zatím na území Moravskoslezského kraje daří udržovat všechny hlavní silnice sjízdné, byť byly po plužení sjízdné s patřičnou opatrností.

Nejvíce byla zasažena východní část kraje.

David Rotrekl dnes ráno vyjel do polských Katovic. Cílem bylo nabrat tam sortiment pro své prodejny smíšeného zboží ve Vítkově a Budišově nad Budišovkou na Opavsku. „Když jsem vyjížděl, bylo to na cestách celkem v pohodě. Něco nasněžilo, ale silnice mi připadaly dobře ošetřené,“ komentoval ranní zkušenosti. Zpáteční trasa se ovšem pro něj významně zpomalila. Sníh totiž začal padat ve větší intenzitě. „Musím říct, že až po Klimkovický tunel to byla opravdová katastrofa. V Polsku to ještě jakž takž šlo, ale na našem území jsme jeli krokem. Rozhodně ne víc než šedesát kilometrů v hodině,“ pokračoval David Rotrekl a dodal: „Překvapilo mě, že u nás na dálnici D1 nebyli prakticky žádní cestáři. Auta, kamiony – to všechno se jen pomalu posouvalo směrem kupředu. Naštěstí Klimkovickým tunelem to skončilo. Až po sjezd z dálnice ve Fulneku byly podmínky v normálu. Na Opavsku, konkrétně ve Vítkově a Budišově, už pak před poledne takřka vůbec nesněžilo a silnice byly plně sjízdné. I přesto mě situace před Ostravou značně zbrzdila. Nabral jsem zpoždění přibližně pětačtyřicet až šedesát minut.“

Větší počet dopravních nehod zaznamenali pouze v Ostravě. Vesměs se jednalo o drobnější kolize bez zranění způsobené často nedobrzděním v křižovatkách.

Dopoledne však musel dopravní podnik reagovat na komplikace v dopravě odklonem některých linek.

V Bohumínské ulici uvízly dva kamiony, které částečně blokovaly provoz.

Neprůjezdná silnice byla před 11. hodinou hlášena z Ostravské ulice v Českém Těšíně.

Dopravní problémy jsou na trase z Těšína do Havířova, zejména v oblasti Stanislavic.

"Omezení muselo být před polednem přijato také na dálnici D48, tedy na silnici mezi Českým Těšínem a Frýdkem-Místkem, kde mají na kluzké vozovce v lokalitě Žukova problémy kamiony, které tam zůstaly stát. Pracuje se na zprůjezdnění dálnice," řekla Deníku policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Dvě nehody související se sněhem se staly dopoledne ve Frenštátě pod Radhoštěm. Do příkopu tam sjela dodávka a v ulici Záhuní se vzpříčil kamion.

Nákladní automobily uvízly také u obce Hlubočec na Opavsku a nehoda nákladního auta s osobním se stala i u Podvihova.

Kamiony se kvůli hůře sjízdné vozovce zastavily i na několika místech na Třinecku. Se zvýšenou opatrností museli řidiči jezdit po silnici I/56 u přehrady Šance, kde stále platí zákaz vjezdu pro vozidla nad dvanáct tun, pro příjezd do ski parku Gruň ve Starých Hamrech bylo nutné použít sněhové řetězy. A například v Řepištích "zaparkoval" popelářský vůz na louce v Dolní ulici, řidič nezvládl řízení na sněhem pokryté vozovce. „V terénu je veškerá naše technika včetně traktorů smluvních partnerů. Komunikace jsou nepřetržitě proplužovány a ošetřovány chemickým nebo inertním posypem," uvedl dispečer zimní údržby frýdecko-místeckých technických služeb, které zajišťují zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města. Dohromady jde o více než 350 kilometrů místních komunikací a chodníků. (lmo)

Odpolední úleva

Po poledni sněžení ustalo. Situace na silnicích se dostala do normálu. Postupně byly zprůjezdněny i uzavřené úseky. V obcích se pracuje na úklidu sněhu z chodníků a přechodů pro chodce.

Ještě po 13. hodině se s obtížemi rozjížděla doprava na D48 u Českého Těšína. Kamiony tam měly problémy s vyjetím stoupání, včetně nájezdu u exitu na Třinec.

Nad dálnicí se v té době pohyboval i policejní vrtulník.

Hasiči v akci

Moravskoslezští hasiči vyjeli od úterního rána 8.1.2019 do 15 hodin nejméně k jedenácti vozidlům, zapadlým ve sněhu, hlavně na Novojičínsku. Šlo o kamiony, další nákladní automobily, dodávky a v jednom případě i autobus.

"K bezpečnému vytažení z příkopu, sněhového jazyku či závěje používali hasiči hlavně navijáky svých hasičských vozidel. Všechny tyto nehody se obešly bez zranění, také bez poškození vyprošťovaných vozidel. (Vedle toho hasiči od úterního rána do 15 hodin vyjeli už jen k jedné „klasické“ nehodě - po střetu 2 osobních automobilů uprostřed obce Tichá na Novojičínsku, která si vyžádala zranění jedné osoby, podle zasahujících hasičů méně závažné. Tam ale nevyprošťovali ze sněhu žádná zapadlá vozidla… informoval mluvčí hasičů Petr Kůdela.