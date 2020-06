1. červenec. Mnoha lidmi vyhlížené datum dalších úlev ve dvou rizikových regionech Moravskoslezského kraje ztratilo na významu. O víkendu tam – a zejména na Karvinsku – přibylo nejvíce nakažených od počátku dubna a opatření se tak počínaje dneškem znovu zpřísní.

„Poslední skokové nárůsty pozitivních případů se opět týkají tohoto lokálního ohniska. Jsou dány zejména masivním testováním kontaktů horníků a bohužel také neukázněností občanů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj lidé, kteří evidentně mají příznaky, navštěvují hromadné akce nebo oslavy.

KARVINÁ A FRÝDEK-MÍSTEK

Od zítřka, úterý 30. června, tak do odvolání budou v okrese Karviná a Frýdek-Místek platit omezení maximálního počtu osob na hromadných akcích uvnitř i venku na 100, roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě, na přírodních a umělých koupalištích bude ve stejný čas nejvýše 100 osob, provozovny stravovacích služeb musí mít od 23 do 8 hodin zavřeno - více zde

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové není nutné těžební společnost OKD zcela uzavřít, ve zmíněných regionech však ode dneška platí následující: na hromadných akcích, ať už vevnitř či venku, může být zároveň pouze sto lidí – v případě stadionů pak sto lidí v každém sektoru.

Zdroj: MZ.cz

Totéž platí i pro přírodní či umělá koupaliště. V restauracích a stravovacích zařízeních je prodej v čase od 23 do 8 hodin možný pouze přes výdejní okénko. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních s pobytovými službami jsou zakázány návštěvy a zaměstnanci i noví klienti budou testováni na koronavirus.

ROUŠKY V CELÉM KRAJI

A nadále platí také povinnost nosit roušky uvnitř budov a provozoven, tedy i v kinech, divadlech nebo třeba kadeřnictvích. Mimo uvedené dva regiony však toto opatření v Moravskoslezském kraji platí jen pro akce s účastí nad sto lidí. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku navíc zůstávají roušky povinné také v hromadné dopravě a taxících.

Přeshraniční pracovníci v celém kraji navíc budou muset předkládat zaměstnavatelům testy na Covid-19. Důvodem je podle ministerstva velký nárůst nakažených právě u této skupiny lidí.

Do Polska a zpátky bez omezení

Za hranice do polského Slezska a zpět mohou od úterý lidé z Moravskoslezského kraje volně. Jak v pondělí na tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, po poslední aktualizaci tzv. semaforu už je Slezské vojvodství i Velká Británie v zelené kategorii, takže při návratu z těchto zemí Češi nepotřebují žádné testy ani nemusí do karantény. Epidemiologická situace se zlepšila v Portugalsku, které nově spadá do kategorie oranžové barvy se středním rizikem nákazy. Červené, tedy s vysokou mírou rizika, je stále Švédsko. Nový semafor je účinný od 30. června. (toj)