Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 14,892 miliardy korun. Počítá s příjmy 11,843 miliardy korun, které jsou oproti schvalovanému rozpočtu kraje na rok 2022 o 2,544 miliardy korun vyšší. Navýšení je vyvoláno zejména plánovanými vyššími příjmy ze sdílených daní a z dotací od EU. Výdaje by měly dosáhnout 14,892 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 3,049 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2023 neměl překročit 12 procent.

„Sestavování krajského rozpočtu kraje na příští rok bylo ovlivněno nejen nastupující recesí ekonomiky, ale i doznívajícími negativními důsledky koronavirové pandemie. Museli jsme také reagovat na situaci, která nastala v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, s humanitární krizí či s růstem výdajů vyvolaným zejména růstem cen energií, stavebních prací a úrokových sazeb. To vše bere návrh krajského rozpočtu na příští rok v potaz,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 9,974 miliardy korun. „Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

