Vančurova 7. Podle paní pošťačky, která má lokalitu svěřenou, je to nejhorší bytový dům v okolí. Na drátě mezi posledními betonovými pilíři po bývalém plotu místní pravidelně suší prádlo, všude kolem vládne nepořádek.

„Jednou jsem tam potkala i paní s monoklem. Jestli ho měla od pádu, nebo manžela, anebo z pádu po ráně manžela, netuším. Před sousedy si na nic nehrají, ale přede mnou se všichni snaží být hodní a usměvaví. Pak ale zabouchnou dveře a začne to,“ popisuje pošťačka zdejší evergreen. A ručí za to, že v každém bytovém domě v okolí jsou nejméně jedna až dvě vysoce problémové rodiny. „Zvyknout si tu na to moc nejde, ale co nadělám,“ říká odevzdaně.

Seriál Deníku: Ostudy Ostravy

O poznání hůře v minulosti dopadli její předchůdci. „Když místní čekají na složenky, kolikrát už pošťáka přepadli a brutálně ho zbili. V okolí to není v klidu, drogy jsou tu na denním pořádku,“ říká Renáta Šimová, majitelka Potravin Thomas, známých také jako Můj obchod.

FOTKY SE ZÁKAZEM VSTUPU

Ten sídlí právě na rohu ulic Vančurovy a Muglinovské. Za jeho dveřmi ale (téměř) veškeré zlo ustává. Přestože prodavačky hovoří o „kraďoškách“ a pevných nervech.

„Místní jsem si už vychovala a tím, že jsem tady vyrůstala a znají mě, tak si tady nic moc nedovolí. Nechtějí si ve svém teritoriu udělat ostudu,“ míní Šimová, podle níž do obchodu čas od času chodí krást nepřizpůsobiví občané z Přívozu a okolí. A místní jí je pomáhají identifikovat.

„Mám samozřejmě kuličky na dveřích a kamerový systém, takže z něj vždy vytisknu fotky zlodějů na dveře s upozorněním, že je těmto osobám vstup zakázán. Spolupracuji s kriminálkou z Kamence, která si to mezitím pořeší sama,“ odhaluje svou taktiku majitelka prodejny, která si na nedostatek kšeftů rozhodně nestěžuje.

„Obrat se zvyšuje. Oni peníze v pravidelných intervalech mají a u mě je utrácejí,“ popisuje Šimová nastolenou symbiózu a přidává historky o rodičích, které si pozvala do prodejny a na kamerách jim ukázala kradoucí děti. „Kolikrát je ztřískali přímo přede mnou. Vědí, že už by tu nakoupit nemohli. Ostudu jim tu prý nikdo dělat nebude,“ vysvětluje.

VŠUDE JEN DROGY

Ostudu si ale místní obyvatelé dělají nejen po odpoledních a víkendech sami. Neustálý hluk a nepořádek jsou to nejmenší. Kolikrát se místní rodiny poperou, aby si následně mezi sebou vše zase urovnaly. Slušní sousedé ale mají strach. Okolí Muglinovské je podle spousty z nich drogovým doupětem.

„Bydlela jsem tam od roku 1999. A utekli jsme, protože se mi děti bály vyjít i na zastávku před domem. Všichni slušní lidé utekli. Proč? ‚Někdo‘ z lokality udělal ghetto plné drog,“ říká Lenka Janečková. „Dům a přilehlé okolí se snažíme udržovat alespoň trochu v čistotě, ale je to boj s větrnými mlýny. Jeden den odpadky posbíráme a druhý den je to stejné,“ přidává se Lenka Valochová. A aby toho nebylo málo, jen kousek dál za řekou si v garážových ruinách udělali už před lety kutloch bezdomovci.

K TÉMATU

Slezskoostravská radnice plánuje s ghettem skoncovat

Tři – podle starosty Richarda Vereše dlouhodobě problémové – bytové domy v Muglinovské ulici už jsou obehnány pletivem a určeny k demolici. Město je za 3,5 milionu korun zdemoluje a slezskoostravská radnice plochu zatravní. A to má být jen začátek. „Hodláme opravit některé z našich bytových domů v lokalitě a nastěhovat do nich slušné nájemníky. Chceme jednat i se soukromými vlastníky bytových domů, které často obývají příjemci dávek sociální podpory. Usilujeme také o vyhlášení bezdoplatkové zóny v lokalitě tak, aby se zde situace v budoucnu nemohla zhoršovat,“ prozrazuje slezskoostravský starosta plán radnice. Spousta lidí se ale obává, že obvod hodlá investovat v místě, kde to nemá hlubší význam.