Ostrava - Nadávky, hrubé urážky, zesměšňování, vyhrožování, schvalování zločinů. To vše dokážou v diskusích na internetu a sociálních sítích „hrdinové“ sedící u mobilů a počítačů. Z tepla svých domovů mají pocit, že mohou beztrestně cokoliv komentovat. Někteří již na to doplatili. Skončili před soudy, které je nekompromisně sesadily z výšin.

Jedním z nich je třiapadesátiletý muž z Ostravy, který se v pondělí u ostravského okresního soudu zodpovídal z rasistického zločinu. Před časem prostřednictvím sociální sítě vyhrožoval romskému rapperovi, hudebníkovi, zpěvákovi a zakladateli skupiny Gipsy.cz Radoslavu „Gipsymu“ Bangovi. Ten při udílení cen Český slavík v listopadu 2016 nesouhlasně zareagoval na vyhlášení skupiny Ortel a jejího zpěváka. „Ať nezvítězí zlo, ale dobro,“ napsal Banga na veřejně přístupný facebookový profil.

Jeho stanovisko se dále šířilo. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Pisatelé mu v diskusi začali nadávat a vyhrožovat. Banga se nakonec ve strachu o svou rodinu obrátil na policii. Ta mu na několik měsíců poskytla ochranu, například během koncertů.

PO ROCE

Kriminalisté o rok později zadrželi třiapadesátiletého muže z Ostravy, který Bangovi adresoval rasistické výhrůžky. „Černá svině, to je lichotka, jsi jen hnusná špína,“ napsal muž a přidal řadu nepublikovatelných nadávek. „Plyn moc jednoduché, podříznout tě ve stylu slimáků!“ ukončil svůj příspěvek. Pisatel se po zatčení ke všemu přiznal a vyjádřil lítost nad tím, co udělal. Když se mu prý na facebooku objevil příspěvek Radoslava Bangy, nechal se unést zlostí a přidal svůj komentář.

V AFEKTU

„Bylo to v afektu, neuvažoval jsem. Nemyslel jsem to jako výhrůžku. Udělal jsem nebetyčnou hloupost, nechal jsem se strhnout davem, který tam panu Bangovi taky spílal. Přehnal jsem to. Když jsem na policii slyšel větu, kterou jsem napsal, nevěřil jsem tomu. Sám jsem se zhrozil nad tím, co jsem napsal. Nepsal jsem to ale na jeho profil, vyjelo mi to někde jako příspěvek. A na ten jsem reagoval,“ prohlásil muž, který zpěvákovi zaslal omluvný dopis.

„Nejsem rasista, s Romy jsem neměl žádný problém. Nejsem členem žádného uskupení, hnutí ani politické strany. Neposlouchám pana Bangu ani skupinu Ortel. Není to můj šálek. Nelíbila se mi ale reakce pana Bangy,“ prohlásil obžalovaný, který zpěvákově zmocněnkyni přímo v soudní síni předal pět tisíc korun, které jako nemajetkovou újmu Radoslav Banga požadoval. Obžalovaný také složil osm tisíc korun na pomoc obětem trestných činů.

Samotný zpěvák se z jednání omluvil. Soud proto přečetl jeho dřívější výpověď. „Komentáře ve mně vyvolaly obavy o život můj i mých nejbližších,“ prohlásil mimo jiné rapper.

ZVRAT

Kvůli výrokům na adresu zpěváka Radoslava Bangy již bylo různými soudy v celé České republice odsouzeno devět lidí. Uvedla to zpěvákova zmocněnkyně, která v závěru hlavního líčení nečekaně vznesla námitku podjatosti vůči ostravské státní zástupkyni. Ta prý v případu postupuje málo důrazně. Zmocněnkyně prohlásila, že se žalobkyně nebrání snahám obhajoby o podmíněné zastavení trestního stíhání. „S tím jsem se ještě nesetkala,“ reagovala na vznesenou námitku podjatosti žalobkyně. Hlavní líčení bylo odročeno.

NENÁVIST, VÝHRŮŽKY, SCHVALOVÁNÍ ZLOČINŮ

Soudy v minulosti řešily několik případů, kdy se lidé na internetu a sociálních sítích dopustili zločinů. Mezi nejznámější patří kauza týkající se fotografie třídy zveřejněné v rámci projektu Moje první školní tablo. Nenávistné komentáře se objevily pod snímkem první třídy základní školy v Proseticích, kterou navštěvují i romské, arabské a asijské děti. V komentářích na různých facebookových skupinách nechyběly příspěvky s rasistickým podtextem. Hrůzné komentáře posílaly například děti do plynu. Někteří pisatelé se ocitli v hledáčku policie. Jako muž z Frýdecko-Místecka, u kterého bylo nakonec trestní stíhání podmíněně zastaveno.

Kvůli příspěvkům na internetu se dostal k soudu i mladík z Ostravy, který mimo jiné přes sociální sítě vydíral premiéra Andreje Babiše. Vyhrožoval zveřejněním údajů o jeho dceři. Soud mu vyměřil roční podmíněný trest.

S podmínkou odešel i muž z Ostravy, jenž se před časem zapojil do internetové diskuse k článku popisujícímu útok několika mužů na exekutory během jejich práce. Násilníci použili teleskopické obušky, dokonce padly i výstřely z plynové pistole. Muž jejich počínání schvaloval.

SMRT

Mediálně známý je také počin muže z Ostravy oslavujícím na facebooku útok sebevražedného atentátníka na české vojáky v Afghánistánu, který si vyžádal pět životů. Dostal podmíněný roční trest. Další mladík z Ostravy na internetu vyhrožoval, že najede automobilech do lidí jako terorista v roce 2016 v Nice ve Francii. Napsal, že si vytipuje místo, kde budou desítky dětí. Měly se vracet ze školy, oběda nebo větší akce. „Prý za sebou zanechá spoušť v podobě rozmačkaných dětských lebek. V plánu měl i natočení videa. Pak se hodlal polít benzinem, zapálit a sebevraždu dokonat zastřelením. Soud mu uložil podmíněný trest.