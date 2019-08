Pětašedesátiletý Jaroslav Kaleta pracoval ve firmě v Dobré do roku 2017 jako řidič. Životní osud mu však nepřál a kvůli zdravotním komplikacím přišel o končetinu.

Nelehký osud bývalého kamaráda však jeho kolegům ze střediska Nástrojárny nebyl lhostejný, a tak se rozhodli uspořádat sbírku na nákup skútru, který mu usnadní život.

„S kluky na hale jsme se za ním stavili v nemocnici. I když byl veselý, bylo vidět, že to s ním zamávalo. Hledali jsme způsob, jak ho dostat z baráku, aby mohl normálně žít, a ne jenom sedět doma uzavřený mezi čtyřmi stěnami,“ vysvětlil Marek Lehoszik, bývalý kolega Jaroslava Kalety a autor myšlenky uspořádat sbírku.

Společnost VÚHŽ se toho ujala a zažádala o konání veřejné sbírky, která začala v červnu a skončí v září. Už v červenci se vybrala potřebná částka na nákup invalidního elektrického skútru. Zaměstnanci VÚHŽ ještě panu Kaletovi vyrobí nájezdovou rampu, aby mohl s vozíkem až domů.

„Jsem z toho nadšený. Konečně si můžu zajet sám do nemocnice, na nákup a vůbec se můžu projíždět za kamarády a po okolí. To by mě nikdy nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ kroutil nevěřícně hlavou krátce po předání skútru Jaroslav Kaleta. Přiznal, že do poslední chvíle nevěděl, co na něj kolegové chystají. „Tušil jsem, že něco kutí, řekli mi to ale až den před předáním. Já jsem v noci vůbec nespal,“ dodal.

S pomocí elektrického vozíku s dojezdem 45 kilometrů a novou baterií se může snáz pohybovat po okolí ve svém bydlišti. Jeho první cesta směřovala domů. Původní mechanický invalidní vozík mu jeho bratr, který mu hodně pomáhá, zavezl domů do jeho bydliště.

„Ohromně mne potěšilo, že naši zaměstnanci projevili z vlastní iniciativy takový kus solidarity a ochoty pomoci. Samozřejmě jsme se také zapojili a pomohli vyřídit veškeré formality veřejné sbírky. Je skvělé, že se zaměstnancům podařilo dát takovou částku dohromady už za měsíc,“ uzavřel výkonný ředitel společnosti VÚHŽ Karel Rojko.