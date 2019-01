Muzea, divadla. knihovny, galerie a výstavní síně, školy, zájmové kluby, archivy, zámecké zahrady… To je jen nepatrný výčet míst a organizací, které se zúčastní sobotní Muzejní noci a umožní zájemcům zdarma nahlédnout do jinak nepřístupných prostor nebo se zúčastnit zajímavých akcí a prohlídek.

Muzejní noc v Ostravě 2017. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Lukáš Kaboň

Celorepublikový XIV. ročník Festivalu muzejních nocí končí tuto sobotu 9. června. Celkem 170 měst v celé České republice opět nabídlo pestrou škálu zajímavých akcí.

Například Slezská nemocnice Opava dnes od 18 do 23 hodin zpřístupní svá unikátní muzea ošetřovatelství a patologie.

Muzeum ošetřovatelství v pavilonu W je doplněno o řadu exponátů a pro veřejnost jsou připraveny komentované prohlídky. Muzeum patologie v pavilonu O bylo rozšířeno o historickou pracovnu patologa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout unikátní historické preparáty i oddělení. Pro děti bude připraveno tematické puzzle a pro sběratele zase turistická známka.

Více o Muzejní noci se dočtete na webových stránkách festivalu www.cz-museums.cz.

Ponořte se do tajů archivu

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií.

Například po celý dnešní den probíhá ve Státním okresním archivu Karviná tradiční akce v rámci Mezinárodního dne archivů. Od 10, 11, 16 a 17 hodin jsou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky archivu od depozitáře až po speciální výstavu k tzv. osmičkovým výročím.

Dnes i během soboty mohou navíc lidé od 9 do 17 hodin ve zdejší výstavní síni a hale navštívit speciální expozici Od soli k uhlí, mapující dějiny Karviné od první písemné zmínky, a také výstavu Karvinské 20. století v plakátech a fotografiích.

Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“ - více na www.denarchivu.cz

Další tipy na víkend v Moravskoslezském kraji:

Karviná bude celý víkend slavit

Páteční odpoledne a celý nadcházející víkend bude v Karviné patří tradičním dnům města, které si letos připomíná 750 let od první písemné zmínky.

V původních plánech byla i návštěva českého prezidenta Miloše Zemana. Organizátoři oslav se inspirovali faktem, že v roce 1968, kdy Karviná slavila 700 let, tehdejší hlava státu Ludvík Svoboda na oslavy přijela. Letos však budou oslavy bez prezidenta, zato s pořádnou porcí hudby, cirkusu a zábavy.

Právě cirkusákům bude dnes a zítra patřit scéna u zámku a u sv. Patrika. Chybět nebudou ani kouzelník, kameloti, kejklíři a mimové. Od 21 hodin budou znít náměstím muzikálové i populární melodie za doprovodu Symfonického orchestru Májovák.

V sobotu dopoledne mohou děti s rodiči či prarodiči vyrazit veselým vláčkem z Karviné do Petrovic a zpět. A to hned ve čtyřech termínech. Cíl je u restaurace Praha, kde bude pro děti připraven zábavný program.

Sobotní a nedělní hudební program se bude odehrávat na scéně na náměstí a v letním kině. Už odpoledne bude Karvinou bavit Jaroslav Uhlíř, bratři Ebenové, skupiny Slza, Tata Bojs a Ewa Farna.

V sobotu se mohou návštěvníci také těšit na Jožku Šmukaře, soubor Permoník, kapely Traktor, No Name a hlavní hvězdu v podobě skupiny Chinaski.

Už odpoledne začíná u restaurace Oáza finále Moravského vrabce, což je přehlídka trampské a bluegrassové hudby. Zahraje a zazpívá také Jaroslav Samson Lenk.

Neděle bude na náměstí v zajetí folkloru. Koná se další ročník přehlídky Prolínání kultur, kdy se představí folklorní soubory několika národů.

Frýdecké náměstí ovládnou záchranáři, hasiči a policisté

Na Zámeckém náměstí ve Frýdku se zítra od 9 do 13 hodin uskuteční Den s integrovaným záchranným systémem. Připraveny budou dynamické ukázky záchranářských prací, zásahová vozidla či program se soutěžemi. Na své si přijdou děti i dospělí. Svou činnost představí hasiči, záchranáři, policisté, strážníci, členové horské služby či psovodi. Na náměstí budou také stánky Vodní záchranné služby nebo Besipu. Návštěvníci nahlédnou do policejních a hasičských vozidel. V dynamické ukázce diváci uvidí mimo jiné vyproštění osob z havarovaného hořícího vozidla. Krev v žilách návštěvníků rozpropudí taneční skupiny Dancepoint a Funky Beat. Středisko volného času Klíč má přichystány hry a soutěže pro děti o drobné předměty s reflexními prvky, které zvyšují bezpečnost při pohybu na vozovce.

Zahájení zámecké sezony

Slavnostní zahájení zámecké sezony se na Janovickém zámku uskuteční zítra. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslný jarmark, keramickou dílnu s pecí, lesní pedagogiku, občerstvení, deskové hry, předení na kolovrátku a mnoho dalšího. Program začne v 11 hodin jarmarkem a potrvá až do večera. Ve 12.30 hodin bude zahájena výstava fotografií Petra Šimčíka Zákaz vstupu. Prostřednictvím fotografií se podíváme do míst janovického zámku, kam je veřejnosti vstup zakázán.

Ve Fulneku se koná výstava patchworku

V pořadí již 15. ročník výstavy pořádané 1. moravským patchworkovým spolkem a městem Fulnekem se uskuteční od dnešního dne do neděle 10. června. Výrobky vytvořené touto specifickou textilní technikou si budou moci zájemci prohlédnout ve fulneckém kostele sv. Josefa, kde bude k vidění konkrétně výstava patchworku i art quiltu a kde se také uskuteční soutěž na téma 3D quilt. Část expozice bude instalována také v kapli sv. Rocha. Naopak v prostorách Městského kulturního centra Fulnek budou pro návštěvníky připraveny workshopy nebo prodej látek a různých pomůcek.

Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin, městské kulturní centrum pak v neděli pouze do 16 hodin.

Heligonkáři se setkají v Ostravici

Tradiční soutěž heligonkářů Beskydská heligonka se koná v areálu hotelu Freud v Ostravici. Program s vystoupení soutěžících začne v sobotu po poledni, od 17 hodin je na programu vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů. Vstupné je dobrovolné ve výši 20 korun. Vstupenky jsou slosovatelné.

Festival Cirkulum začíná už dnes

Festival Cirkulum je tu. Úderem páteční 16. hodiny se z horního konce Hlavní třídy v Ostravě-Porubě vydá na Alšovo náměstí průvod CooPARADE.

Tím začne festival nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum 2018.

Letos nabídne představení na šesti scénách. Čtyři budou pod širým nebem s bezplatným vstupem, zbývající budou určena k interiérovým představením která se odbudou v šapitó na Alšově náměstí a v aule VŠB-TUO (zde se představí show Lurrak, které přiváží argentinský režisér a herec Adrián Schvarstein) - více zde www.cirkulum.cz.

Připomenou si 220. výročí narození Františka Palackého

Velké oslavy se konají zítra v Hodslavicích. Slavit se zde bude nejen den obce, ale i výročí 220 let od narození Františka Palackého. Program nabídne od 11 hodin slavnostní otevření nové expozice Františka Palackého v jeho rodném domku, dále dětské představení s názvem Odchod malého Františka na studia nebo vystoupení cimbálové muziky Trojačka. Odpoledne se ve společenském domě uskuteční nejprve křest knihy nazvané Památník Františka Palackého v Hodslavicích a vzápětí vystoupí novojičínský dětský pěvecký sbor Ondrášek. Živo bude také v areálu fotbalového hřiště, kde v 15.30 hodin začnou oslavy dne obce, na kterých si návštěvníci mimo jiné užijí koncerty skupiny Stanley´s Dixie Street Band a zpěvačky Lenky Hrůzové s kapelou Logarytmy. Chybět nebudou ani hry a soutěže pro děti i dospělé nebo kotvený let balonem.

V areálu vodního mlýna bude živo i po setmění

U příležitosti Slezské muzejní noci 2018 se v areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder uskuteční akce Hastrmanovo noční brekeke. Během dnešního podvečera i večera se budou moci děti v doprovodu dospělých vydat na komentované prohlídky mlýna spojené s hledáním hastrmana lucerničkou, s raráškem a tancem víl. Ty se budou konat každou půlhodinu od 20 hodin až téměř do půlnoci.

Kromě toho bude na programu ve 21 hodin ohňový tanec, chybět nebudou ani soutěže pro děti, noční pouštění lodiček ve strouze nebo prodej mlynářových a mlynářčiných specialit.

Akce začíná v 18 hodin, vstupné se pohybuje od 30 do 50 korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

Vrbno se baví. O víkendu se zde koná městská slavnost

V areálu klubu Mír ve Vrbně pod Pradědem začne v sobotu od půl druhé odpoledne městská slavnost s názvem Vrbno se baví. Na programu je řada hudebních vystoupení, zahrají skupiny The6Fireballs band, hvězdy muzikálu Děti ráje, Mňága a Žďorp, Olga Lounová s kapelou, Contract, návštěvníci se mohou bavit až do dvou hodin po půlnoci. Oslavy budou pokračovat i v neděli, a to od 10 do 15.30 hodin, zahrají Bludověnka, Žochári, Jam&Bazar, Fidlikanti. Připraven je také bohatý dobrovodný program: freestyle bike show, soutěže, představení sklárny TOMI, motorkáři, kolotoče… Oba dny moderuje Jiří Kubza. Vstupné je v sobotu 50 korun, děti do 15 let zdarma v neděli je vstup zdarma.

Festival a soutěž v kosení kosou

Den obce oslaví zítra v areálu u fotbalového hřiště Karlovice. Slavnost je spojena se soutěží Karlovická kosa. Program začne v 8 hodin svěcením praporu v kostele ke 140. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů Karlovice. Následují vystoupení dětí, program pro děti a kynologická promenáda. Soutěž v kosení kosou začíná na louce pod kostelem v 11 hodin. Do 13 hodin se zároveň přijímají koláče do soutěže O nejkarlovičtější koláč. Odpoledne čeká návštěníky hudební program. Na své si přijdou milovníci lidové hudby i rocku: zahrají Muzikanči Opava, Modrý cimbál, Jindra Holubec, Tichá dohoda a Proton. Vstupné je 20 korun, děti zdarma.

Raduňská zahrada se otevírá

Svátek otevírání zámeckých zahrad se zítra bude týkat i zámecké zahrady v Raduni. Zájemci se v ní mohou procházet od 13 do 17 hodin a dozvědí se nejenom její historii, ale též o rekultivaci parku a obnově dalších částí zahradního areálu. Spolu s průvodcem pak nahlédnou i do její budoucnosti a mimo jiné poznají plány na tvorbu růžové zahrady.

„Netradiční hráči“ se sjedou do Ostravy-Radvanic

Prostranství před kostelem v Ostravě-Radvanicích bude v neděli 10. června patřit hráčům netradičních her. Druhý ročník stejnojmenného festivalu naváže na úspěšnou premiéru před dvěma lety, kdy do Radvanic dorazily stovky dětí. Letos navíc odpadá věkové omezení hráčů. Děti, rodiče i prarodiče si v parčíku mohou zahrát bumperball, stolní curling, crossboule, kteroukoliv z více než dvou set deskových her nebo třeba dřevěné hry Cornhole, Weykick, Holandský billiard a spoustu dalších. Vstupné na akci pořádanou organizací neformálního vzdělávání mládeže Trendum je dobrovolné. Koná se od 14 do 19 hodin.

Roztančené mládí

Taneční soubor Puls ze střediska volného času pořádá v neděli od 17 hodin taneční setkání. Dojde k němu v prostorách Slezského divadla a finančně na něj přispěl opavský magistrát. Soubor získal mnoho cen ze stepování, scénického tance a pohybového divadla.

Kedluben si zarotuje

Opavská alternativní rocková skupina Rotující kedluben si zítra od 15 hodin v areálu U Chovatelů ve Slavkově připomene v rámci hudebního festivalu své třicátiny a v současné době se prezentuje výhradně vlastní tvorbou v žánru, který lze nazvat bigbeatovým písničkářstvím. Spolu s ní vystoupí skupiny Granulom z Chrudimi, Hruškový Kompot a L. D. G. C. z Opavy, Karel Bušár Olbrecht, ostravský Sytý Synsýr a taneční skupina Statické Ředkve.

ZA HRANICEMI KRAJE

Pohádková cesta lesem ve Velkých Karlovicích

Velké Karlovice ožijí o nadcházejícím víkendu pohádkami. Tradiční a nejoblíbenější rodinná akce Resortu Valachy Pohádková cesta lesem se uskuteční v neděli

10. června a ponese se v duchu nejen klasických, ale i nových pohádkových příběhů. V okolí karlovického hotelu Galik bude připravena zábavná trasa, na které děti potkají řadu oblíbených hrdinů. Budou objevovat souhvězdí s Princem a Večernicí, zahrají si karty s čerty, s Babkou kořenářkou se naučí poznávat bylinky, s Ferdou Mravencem budou hledat Berušku, zakouzlí si s Harry Potterem a čeká je také setkání s rytíři, Zlatovláskou nebo Pipi Dlouhou punčochou.

„Registrace se koná v hotelu Galik od 9.30 hodin, na pohádkovou trasu mohou rodiče s dětmi vyrazit nejpozději ve 12 hodin. Akce se uskuteční za každého počasí,“ upozornila mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.