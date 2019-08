Případ zlínské nemocnice je jedním z těch, které „pomohly“ navýšit letošní statistiky střevních onemocnění. Podle dat Státního zdravotního ústavu je počet těchto nákaz jedním z nejvyšších za posledních pět let. Zdravotníci jen do července tohoto roku zaznamenali celkem 1664 případů salmonelózy, což je o čtvrtinu víc než loni stejnou dobou. Přibývá ale i dalších bakteriálních střevních chorob – těch prozatím lékaři nahlásili 4623.

Podle primářky infekční kliniky na Bulovce může stát za nárůstem střevních infekcí dovoz kontaminovaného masa z Polska i nedůslednost samotných lidí. „Je totiž dobře známo, že by se měla každá potravina živočišného původu dostatečně tepelně upravit. V letních měsících to platí dvojnásob,“ řekla lékařka. Rizikové je podle ní hlavně nedostatečně uvařené maso a také vejce. „Například volská oka,“ přiblížila. Strávníci by si podle ní měli dát pozor hlavně na vajíčka z nekontrolovaných domácích chovů.

Hlavně hodně pít

Další potraviny se podle ní mohou infikovat i z povrchů, na kterých se předtím syrové maso či vejce krájely a dál upravovaly. Salmonelu tak v sobě nakonec může mít třeba i zelenina.

Léčba salmonelózy spočívá v dietě a dostatečném příjmu tekutin, o které organismus přijde kvůli silnému průjmu. Pacientům se mohou podávat i léky, které dokážou na svůj povrch vázat škodliviny ve střevech.