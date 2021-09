Navzdory dopravnímu značení řidiči totiž velmi často jedou po paměti, a proto mnohdy z nepozornosti poruší zákon (o ochraně přírody a lesní zákon). Tyto přestupky jsou vzhledem k intenzivnějším kontrolám lesníků, Policie ČR a stráže přírody obvykle záhy odhaleny. Jen za dva letní měsíce činily pokuty za špatné parkování více než 130 000 Kč.

„Ještě závažnějším problémem, než zdánlivě formální porušení předpisů, jsou přímé důsledky invaze aut do zdejších lesů. Zvýšená návštěvnost způsobuje rušení zvířat, neboť houbaři jsou doslova všude. Auta odstavená porůznu na okraji cest či rozcestích blokují lesnický provoz. Málokdo si uvědomí, že lesní cesty jsou určeny hlavně pro velkou lesnickou techniku a ta potřebuje víc místa než 1 běžný jízdní pruh. Leckde pak stojí auta houbařů na soukromých pozemcích, blokují příjezd dopravní obsluhy i místních. Co se bude dít, až sem bude muset jet sanitka nebo hasiči?“ říká Jiří Lehký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nejproblémovější místa v těchto dnech jsou:

1) Staré Hamry - lesní cesta „Slezská“ (směr Bílý kříž) – pro veřejnost trvale uzavřena od května 2021. Záchytné parkoviště před zákazem není.

2) Ostravice – „U Trafa“ (u lanového centra Opičárna) – parkoviště zrušeno, záchytné parkoviště je na Ostravici na bývalé pile.

3) Malenovice – „u Korýtka“ a v Hutích (pod hotelem P. Bezruč). Lze využít placená parkoviště u hotelů Rajská bouda a P. Bezruč.

4) Čeladná, Podolánky - parkoviště Kociánka zrušeno již v r. 2020, příjezd k hotelu Srdce Beskyd je jen pro ubytované.

V minulosti byly problémy s auty houbařů také kolem silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou a celkově v katastru obcí Staré Hamry a Bílá, jejichž rozsáhlé smrkové lesy lákají houbaře nejvíce.

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy proto spolu s lesními správami a obcemi apeluje na návštěvníky Beskyd, aby přednostně využívali hromadnou dopravu. Pokud přesto pojedou do hor autem, tak by měli věnovat pozornost dopravnímu značení a nejezdit „po paměti“. Na mnoha místech došlo ke změnám a zákazové značky se objevily i tam, kde na to lidé nebyli zvyklí. Řidiči by měli vědět, že na celém území CHKO je vjezd mimo silnice a místní komunikace zakázán. Jinými slovy, zákaz zde platí, i když na cestě není umístěna dopravní značka B11.

Každý prázdninový víkend až do září mohou turisté i místní využít nové spojení takzvaným shuttle-busem mezi Malenovicemi, Frýdlantem a Ostravicí, které doplní stávající linku ČSAD. Další shuttle-bus bude jezdit mezi Samčankou a Gruni. Informace o tomto spojení jsou například ZDE

Přehled parkovacích míst v okolí Lysé hory najdou zájemci ZDE