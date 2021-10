Majitelé dvoreckého nádraží vše citlivě opravují do původního stavu. U zastávky v Čabové nadšenci provozují zmenšenou kopii trati jako zahradní železnici. Dvorecká parní lokomotiva je dodnes provozuschopná.

Jezdí po Jindřichohradecké úzkokolejce. Dvorce s Moravským Berounem plánují zrušenou trať přestavět na cyklostezku, aby dávné železniční mostky, propustky a zastávky přilákaly fanoušky historie, cyklistiky i železniční nostalgie z celé republiky.

Jak silnice porazila železnici

„Úzkokolejka do Dvorců nebyl omyl, ale spíš experiment, jestli na krátké vzdálenosti bude výhodnější železnice nebo silnice. Vyhrála silnice. Krize bohužel omezila příjmy z nákladní dopravy, a také cestující se přesunuli k autobusové dopravě. Chtěli jsme už letos začít chystat přestavbu trati na cyklostezku, ale nastal finanční problém na straně Berouna, kde je tlačila dostavba čističky a další prioritní investice,“ uvedl starosta Dvorců Jan Božovský s tím, že si velmi váží přístupu majitelů dvoreckého nádraží.

„Jsou úžasní. Nedávno jsme jim poskytovali historické fotografie nádraží, aby při opravách přesně trefili všechny šambrány na fasádě,“ doplnil starosta.

Nádraží je dnes ateliér umělců

Radka Žáková studovala sochařství, restaurátorství, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Svou první samostatnou výstavu uspořádala v roce 2002 na nádraží ve Dvorcích, kde bydleli její prarodiče už v sedmdesátých letech.

FOTOGALERIE: Současná podoba nádraží ve Dvorcích

„Nastěhovali se sem jako do běžného domku. Neuvědomovali si, že kdysi dávno to bylo nádraží. My jsme se s manželem rozhodli vrátit nádraží Dvorce co nejvíc jeho původní styl. Oba jako výtvarníci máme vztah k historii. Ještě to bude spousta práce, než rekonstrukci nádraží dokončíme. Na zahradě nás ještě čeká budova výtopny, kde se rozehřívaly parní kotle lokomotiv,“ uvedla Radka Žáková, která se ve svém „nádražním“ ateliéru věnuje převážně autorské keramice a šperku.

V její aktuální tvorbě se můžeme setkat například s nápadem „keramického zelí“ neboli nádoby, která vznikla jako odlitek skutečné zelné hlávky. Každé zelí má jinak žilkované listy, takže i každý odlitek je originál.

Dvorecká parní lokomotiva

Dvorecká úzkokolejka měla rozchod kolejí 760 milimetrů. Stejný jako Osoblažka. Když byla v roce 1933 trať zrušena, dvorecká parní lokomotiva se v letech 1935 až 1950 vydala do služby na Osoblažku. Pak ještě tři roky jezdila na úzkorozchodce v Jindřichově Hradci. Odtud byla poslána na Slovensko, aby na lesních železničkách tahala vagony se dřevem.

Když ji počátkem devadesátých let objevil Štefan Muka v areálu pozemních staveb v Michalovcích, vlastně už to ani nebyla lokomotiva. Pomocí parního lokomotivy tam zahřívali asfalt.

Panu Mukovi dvorecká lokomotiva vděčí za svou záchranu. Když se pod označením U37002 a výrobním číslem 3814 vydala na první vyjížďku v Jichdřichově Hradci, bylo asi 80 let po tom, co naposledy přenocovala ve výtopně ve Dvorcích.

„Ve Dvorcích nám sice naše mašinka chybí, ale na jindřichochradecké úzkokolejce je v těch nejlepších rukou. Vlastně to už ani není vyloženě naše lokomotiva, protože byla při rekonstrukci poskládaná do provozuschopného stavu z vraků dvou různých lokomotiv. Zůstala ale registrovaná pod stejným číslem jako lokomotiva vyrobená pro Dvorce,“ konstatoval starosta Dvorců Jan Božovský.

Úzkokolejka se i přes svou krátkou existenci a nejkratší délku stala fenoménem, který inspiroval řadu modelářů. Kromě lokomotiv a vagonků vytváří také modely stanic, kde vlaky zastavovaly: Ondrášov, Moravský Beroun, Čabová, Rejchartice a Dvorce.

„Dochovalo se nádražíčko v Čabové, ze kterého je dnes chata. Kousek od ní v Čabové postavili nadšenci zmenšenou kopii dráhy i s malýma vagonkama a lokomotivou. Provozují to jako zahradní železnici. Od nás to máme do Čabové přes kopec. Je to úžasné, co dokázali. Farmář Péťa Zaoral má v Čabové mlíkárnu a sýrárnu, a příležitostně na zahradní železnici pořádá akce, aby se tam děti mohly povozit. Zahradní železnice je úžasný zážitek a o důvod víc, aby se Dvorce propojily s Moravským Berounem právě cyklostezkou po bývalé úzkokolejce přes Čabovou,“ doplnil starosta Dvorců s tím, že studie proveditelnosti už je hotová.

„Nejvíc mě potěšilo, že máme kladné vyjadřovačky krajů i od policie. Tady je všechno komplikované tím, že trať vedla z Moravskoslezského do Olomouckého kraje, a dvakrát při tom křižuje silnici první třídy. Tak snad příští rok budeme v přípravách pokračovat,“ uzavřel Jan Božovský.