Na Novoročním sjezdu Olše pluli vedle kánoistů také „mroži“ v neoprénu

Co by to bylo první víkend nového roku, kdyby se vodáci nevydali po Olši z Věřňovic do Zabełkowa? Na vodáky je spolehnutí a tak se v sobotu konal už 13. Novoroční sjezd Olše, kterého se zúčastnili vodáci z české strany i Polska.

