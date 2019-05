V extrémních případech na návětřích hor může ojediněle napršet až kolem 100 milimetrů během 24 hodin, uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMI).

Srážky pak budou slábnou postupně od západu během noci na čtvrtek. Nejdéle, do čtvrtečního dopoledne, se budou vyskytovat v oblasti Beskyd.

"V severovýchodní polovině území během středy 22.5. očekáváme místy vydatné srážky lokálně s úhrny 30 až 70 mm/24h, v extrémních případech na návětřích hor ojediněle kolem 100 mm/24h," uvedl ČHMÚ.

Povodňová pohotovost, tedy možné vystoupání hladin až na druhý povodňový stupen, platí od středečních 08:00 do odvolání pro Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Pardubického kraje.

Povodňová pohotovost

„Zítra jsou v působnosti Povodí Odry předpovídány srážky v úhrnu zhruba 50 mm, na čtvrtek jsou pak předpovídány denní úhrny pro Moravskoslezské Beskydy do zhruba 70 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do 30 mm srážek. To způsobí vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry,“ upozornil ve své zprávě i vodohospodářský dispečink Povodí Odry.

Podle prognózy vodohospodářů tak může při kulminaci toků v pátek 23. května v některých místech kraje dojít k rozvodnění menších toků (například v oblasti Jablunkovska, Těšínska, Karvinska, případně na návětrných svazích Jeseníků v povodí vodního toku Bělá).

„Dosažení 3. stupně povodňové aktivity lze předpokládat na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích v pátek (při kulminaci budou hladiny Olše v obou profilech na úrovni pěti až desetileté vody). Druhé stupně povodňové aktivity lze předpokládat také v některých místech na Odře i Ostravici i v menších tocích,“ informovali vodohospodáři.