Po vlečkách bývalé Košicko-bohumínské dráhy se vlak plný pasažerů, což byli převážně rodiče a dětmi, vydal směrem na Český Těšín, dál do Třince a Návsí a zase zpět.

Na českotěšínské nádraží, kam vlak dorazil s 15minutovým zpožděním, na něj čekalo plno malých i velkých nedočkavců. Část z nich nastoupila, někteří se u historické lokomotivy jen vyfotili. Hlavní program regionálního Dne železnice se konal v Bohumíně.

Vlak táhla parní lokomotiva „Rosnička“ z roku 1956, která byla v Plzni vyrobena pouze ve dvou exemplářích.

Lokomotivy řady 464:2 s přezdívkou Rosnička, měly sloužit k rychlým osobním vlakům na tratích s lehčím svrškem. V roce 1956 byly vyrobeny 2 kusy. K sériové výrobě, ale nedošlo.

V roce 1961 se obě lokomotivy proslavily jízdou vlaku mezi Bratislavou a rakouským Marcheggem, který vezl sovětského vůdce Nikitu Sergejeviče Chruščova do Vídně na schůzku s americkým prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym.

Proč se slaví Den železnice?

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. První parou tažený vlak pak přijel z Vídně do Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839, již před 180 lety.