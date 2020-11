„Pane, dovnitř můžete jen s vozíkem,“ upozornila mě ve středu před polednem u vstupu do karvinského Kauflandu jedna z dvou žen z ochranky.

„I když jdu jen do trafiky?“ opáčím. „Ano, dovnitř jedině s vozíkem,“ zní nekompromisní odpověď, podaná ale nijak arogantně a s úsměvem.

U vchodu se hodně mluví

Ženy, které stojí u vchodu, se rozhodně nenudí. Možná je to tím, že pravidlo platí sotva pár hodin a ne všichni nakupující o něm už vědí, každopádně ochranka na nutnost vstoupit jedině s košíkem, upozorňuje každého druhého nakupujícího.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

„Chvílemi je to tu o nervy,“ říká mi druhá žena z ochranky. „Většinou to lidem stačí říct jednou, ale někteří nadávají. Nejhorší to bylo ráno, to tu po nás někteří i řvali,“ líčí žena v černé uniformě.

Vozíky s čísly

Čeho si každý, kdo jde pro vozík všimne, je, že jsou očíslované. To proto, že jich je jen 250. Přesně tolik nakupujících může být konkrétně v karvinském Kauflandu v jednu chvíli. Na koho vozík nevyjde, musí počkat, až někdo z obchodu vyjde a vozík odevzdá.

Kde se vzalo číslo 250? Jednoduše. Když celkovou prodejní plochu obchodu vydělíte 15, vyjde vám 260. Takže v tomto Kauflandu pracují ještě s malou rezervou.

Méně lidí a rozestupy

A co vás čeká uvnitř? Kdybyste nevěděli, co se děje před vchodem, žádnou změnu byste nepoznali. Lidé bloumají s vozíky mezi regály a normálně nekupují.

Zpravidla všichni respektují, že není povoleno se k sobě moc přibližovat a tak dodržují předepsaný distanc. Je ale před polednem a zákazníků není extrémně moc, v krytých stáních před vchodem a na parkovišti volné vozíky jsou, takže maximální povolená kapacita není naplněna. U pokladem je provoz normální, rozestupy už jsou samozřejmostí.