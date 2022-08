"Na bezplatnou linku tísňového volání dopoledne zavolal 51letý muž, že při výkopových pracích ve Městě Albrechticích, v části Valštejn - Ztracená Voda, nalezl nějaký zrezivělý kovový předmět, který připomíná munici" uvedl mluvčí.

Místo nálezu okamžitě zajistili nejprve policisté z albrechtického obvodního oddělení a čekali na příjezd specialisty z Frýdku-Místku.

"Ten na místě dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů zneškodnil a odvezl k následné totální likvidaci," dodal René Černohorský.

Podobně postupovali policisté také v případě nálezu z 28. července tohoto roku v Dívčím Hradu, kde se další výbušnina našla u vstupu do místního zámku.

"Při výkopových pracích 47letý muž oznámil nález nějakého kovového předmětu, připomínající nevybuchlou munici. Policisté ho identifikovali jako dělostřeleckou minu. Místo nálezu zajistili a vyžádali si příjezd specialisty z Frýdku-Místku," popsal dále mluvčí Černohorský.

Pyrotechnika dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů z období 2. světové války odvezl do areálu nedaleké bývalé pískovny u obce Osoblaha, kde ji bezpečně odpálil.

Protože se nejedná o jediné dva případy z posledních dnů a týdnů, policie opět připomíná varování nemanipulovat s nalezenými předměty, byť by výbušninu jen připomínali a raději kontaktovat policisty, případně tísňovou linku.

Varování policie a preventivní rady

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů

V současné době velmi přívětivé počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy.



I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, Bruntálska a Novojičínska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.



Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.



Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.



Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.



Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.



V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.



Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.



V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.



Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování.



*Zdroj: Policie ČR