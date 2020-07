Tradiční Slavnosti štramberských uší pořádají v sobotu 18. července na Náměstí město Štramberk a Klub podnikatelů. Akce začne v jedenáct hodin dopoledne koncertem kapely O stopět a již tradičním pečením Veleucha, které je každoročně středem velkého zájmu. Ve tři hodiny odpoledne zahrají muzikanti ze skupiny PanTock – Revival Czech rock legends. Poté se pekaři pustí do pečení obrovské pizzy. Návštěvníci a obyvatelé Štramberka se mohou těšit na občerstvení nejen v podobě tradičních štramberských uší, a také na zábavu pro děti.

Noc s hvězdáři pořádá Městská knihovna Štramberk v pátek 17. července. Zájemcům o pozorování hvězd, komet a jiných vesmírných těles přijedou vše ukázat astronomové z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Všichni se společně setkají na věži Trúba v pátek v devět hodin večer. Vstupné je 40 korun. Pokud by počasí nepřálo a byly by nepříznivé meteorologické podmínky, zajistily pracovnice městské knihovny náhradní termín, který by byl o den později 18. července v devět hodin večer.

Lucie Syrovatková