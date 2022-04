„Inovace v zemědělské technice mají nejen nahradit ubývající pracovní sílu, ale především zajistit úspory v provozu a konečně navýšit produkci potravin. Agrosektor v Česku se potýká především se stárnutím pracovní síly, přičemž ukazatele naznačují, že v následujících osmi letech odejde ze zemědělství takřka třicet procent pracovních sil. Jedním z cílů výstavy je také představit zemědělství jako důležitý a také atraktivní obor, v němž má cenu a význam pracovat,“ řekl při zahájení výstavy na začátku dubna ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Předkové by koukali

Posledních dvacet let jsou vyvíjeny a zaváděny senzorové technologie, autonomní stroje a digitální platformy, které umožňují snížit podíl rutinní a namáhavé práce v zemědělství. Ušetřit by měly čas, zvýšit výnos a současně snížit ekologickou stopu zemědělství v krajině. Tyto platformy jsou někdy označovány jako zemědělství 4.0 nebo precizní zemědělství.

Vyprodáno. Lidé rozebrali jízdenky na Slovenskou strelu i za čtyři tisíce

„Jsme na prahu změny zemědělských technologií a současně ve fázi, kdy se moderní technika stává dostupnější i menším zemědělcům. Precizní zemědělství je návratem k důvěrné znalosti půdy, jakou měli naši předkové, dnes však řadu ukazatelů mohou zprostředkovat hospodářům vyspělá zařízení, která spoří prostředky i čas,“ doplňuje kurátor Národního zemědělského muzea František Švábenický.

Aktuální výzva: zajištění potravin

Zatímco roku 1800 byla země obývána jednou miliardou lidí, do roku 2012 tento počet vzrostl na sedm miliard a předpokládá se další nárůst populace, a to až na 9,6 miliardy obyvatel do roku 2050. Aby bylo možné uživit tak velké množství lidí, je potřeba navýšit produkci potravin o 70 procent. To znamená, že v zemědělství bude nutné překonat rostoucí ceny energií, předejít vysychání půdy, zamezit úbytku orné a zemědělské půdy a zvýšit regulaci dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí.

Jak tedy zvyšovat zemědělské výnosy, minimalizovat ztráty a redukovat svou ekologickou stopu? Na některé z otázek zkusí odpovědět výstava Zemědělství 4.0.

Podívejte se na krásu zámků a hradů Moravskoslezského kraje. O víkendu otevírají

Návštěvníci na výstavě uvidí několik zajímavých exponátů, například prototyp precizní svahové sekačky Spider Autonomous 2.0, která je naváděna GPS, nebo polního robota Agrointelli Robotti, multifunkční autonomní nosič nářadí, který dokáže v závislosti na zvoleném nářadí na poli zastat více činností, jako například setí, plečkování a další.

Sám sadí, zavlaží i vypleje

K vidění jsou také dron české výroby Primoco UAV ONE 150 či plně autonomní stroj Farmbot, který se kompletně stará o záhon. Sám zasadí, zavlaží, vypleje, hnojí i osvětluje. Mezi další zemědělské inovace patří tubulární fotobioreaktory, efektní zařízení pro pěstování řas nebo dojicí robot Lely Astronaut A2, který se vyráběl od roku 1998.

FOTO: Historický kočár tažený koňmi opět k vidění v Ostravě, jako součást pohřbu

Zajímavostí je také čokotiskárna, zařízení české výroby, které z čokolády dokáže ve 3D tisku zhotovit takřka cokoli. Mezi drobnější techniku patří robůtek Tertill z USA, který konstrukčně vychází z robotických vysavačů a byl vyvinut pro práci na zahrádce. Nabíjí se solárně a umí plít. Ve výstavě má dokonce záhonek a zdroj světla, bude tedy k vidění v provozu. V části dějin robotiky muzeum prezentuje robotické rameno, které bylo v 80. letech 20. století nasazeno pro výrobu pluhových ostří.