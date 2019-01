Přeměna krnovské Karnoly na muzeum textilnictví po požáru přijde na 170 milionů korun. V zastupitelstvu zazněl návrh zachráněné stroje a vzorkovníky raději prezentovat někde jinde a ušetřit za opravu Karnoly.

Krnovští zastupitelé schválili dalších 48 milionů korun na revitalizaci Karnoly. Proti byl zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM). Upozornil kolegy, že po zničení nejcennější dílny dezinatury už není nutné trvat na muzeu textilnictví v Karnole.

Sekanina v komunální politice působí několik volebních období, takže jako pamětník se ohlédl do historie muzea textilnictví.

„Původní záměr bylo krajské muzeum, kde se město bude podílet na provozních nákladech. Tak se to chystalo v době, když v Karnole končila výroba. Tehdy byla šance uchovat co nejvíc sbírkových typů strojů,“ uvedl Sekanina s tím, že tehdy v Karnole ještě fungoval provoz s ucelenou kolekcí strojů. Byla to vzorkovna dezinatura.

Podle Sekaniny se koncepce postupně začala měnit na městské muzeum.

„Kraj se od toho distancoval, a my jsme dlouho jen hovořili, co dál. První reálné kroky nastaly v Karnole za starostky Aleny Krušinové. Sice šlo o demoliční práce, ale i ty nás kousíček posunuly. V dalším volebním období už došlo k nešťastnému požáru a poničení dezinatury,“ uvedl Sekanina s tím, že dnes už není důvod investovat do Karnoly, když má město nevyužité budovy, kam lze vybavení dezinatury převést.

Krnovská Karnola po požáru

„Ohořelé stroje a vzorkovníky by mohly zůstat na jiném místě jako memento, že v Krnově dezinatura existovala. Nic jiného z vybavení Karnoly nemáme. Stroje, které byly deponovány na pobočce Karnoly v Novém Jičíně, město mohlo koupit za 250 tisíc a kompletně jimi vybavit textilní muzeum. Váhali jsme, a už jsou nenávratně pryč v jiném muzeu. To, co bylo v původním projektu prezentováno jako zážitková textilní dílna, může fungovat i jinde,“ uzavřel Sekanina a navrhl v rozpočtu peníze na Karnolu převést na rekonstrukci divadla.

Radní Jan Krkoška připomenul, že budova Karnoly je národní kulturní památka v majetku města, o kterou se vlastník musí starat.

„Teď jsme dostali možnost čerpat na Karnolu téměř 100 milionů korun formou dotace. Celá investice se sice blíží 170 milionům korunám, je to moc peněz, ale dřív nebo později do těch budov Karnoly peníze stejně musíme vložit, aby nespadly,“ přesvědčil zastupitele Krkoška a pro inspiraci jim připomenul, jakou atrakcí je dnes Dolní oblast Vítkovice.