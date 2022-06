Patnáct minut po sedmé hodině ranní 14. června řídila žena ve věku 37 let Škodu Octavia po silnici mezi obcemi Zátor-Loučky a Novými Heřminovy. Na přímém úseku komunikace chtěla předjet VW Passat, které řídil muž ve věku 47 let. Tento manévr však prováděla v době, kdy již sama byla předjížděna a to dalším osobním autem značky VW Passat. Ten jenž řídila žena ve věku 41 let.

„Během vzniklé kolizní situace došlo ke střetu všech tří automobilů s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši 210 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u všech tří účastníků dopravní nehody negativně. První žena utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností prvotního lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské nemocnici a poté ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Co myslíte, pomohlo to? Do nejnebezpečnější silnice v okrese investovali miliony

Podle investičního záměru vodního díla Nové Heřminovy měla být silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy přeložena na jinou trasu už v roce 2015. Místo přeložky ale ŘSD loni investovalo do generální opravy současné trasy. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál jako příslušný stavební úřad v květnu 2022 přerušil územní řízení nazvané "I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I. Etapa".

Jedná se o přeložku silnice, která musí být hotová dřív než přehrada Nové Heřminovy. Žadatel o přeložku, kterým je ŘSD, dostal od stavebního úřadu lhůtu do konce roku 2022, aby svou žádost doplnil o chybějící podklady. Platnost posudku EIA přeložce skončila v únoru 2022.Vláda Andreje Babiše přijala Národní investiční plán, což je investiční strategie státu do roku 2050.

OBRAZEM: V Nových Heřminovech se řidiči musí obrnit trpělivostí

Ministerstvo zemědělství v tomto dokumentu naplánovalo zahájení výstavby přehrady Nové Heřminovy v roce 2023. Zákonodárci na návrh ministerstva zemědělství zařadili přehradu do novely Zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, aby termín realizace ještě urychlili. Žádost o územní rozhodnutí na samotnou přehradu byla podána v prosinci 2017. Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry dokončení všech stavebních celků včetně vybudování vodního díla Nové Heřminovy do roku 2030 označili za „optimistický předpoklad“.

Sochy kastelána z Linhartov místo zámku zkrášlily Senát

„Pozemky, které se Povodí Odry z důvodů odmítnutí nabídky nepodařilo do konce roku 2019 vykoupit, ŘSD po nabytí právní moci Územního rozhodnutí vyvlastní. Platnost vydaného závazného stanoviska EIA byla prodloužena do února 2022,“ informuje o záměru zatím poslední leták ministerstva dopravy aktualizovaný v červenci 2021. Povodí Odry se do konce roku 2019 nepodařilo vykoupit zhruba třetinu pozemků soukromých osob a obce Nové Heřminovy, které jsou nezbytné pro přeložku silnice z Heřminov do Zátoru.