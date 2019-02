Podle obhájkyně Petra Kramného Jany Rejžkové úterní výpovědi příbuzných Petra a Moniky Kramných do případu jasno nevnesou. „Ani jeden z vyslýchaných nebyl s Petrem, Monikou a Klárou na místě, tedy v Egyptě. A já budu činit výslechy jiných svědků, a to těch, kteří na místě činu s rodinou byli," řekla Rejžková s tím, že chce například předvolat ženu z Ostravy, která se s rodinou Kramných v Egyptě několikrát setkala.

Jana Rejžková | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Podle Rejžkové mohli svědci, kteří s rodinou byli na místě činu, vnímat jejich chování. "Mohli vnímat to, jestli to byla rodina rozhádaná nebo to byla rodina úplně standardní na normální dovolené," dodala Rejžková

Podle ní budou také zajímavé výslechy znalců, kteří jsou předvoláni na příští týden.

„Klíčoví jsou proto, že obžaloba, tak jak je koncipována, neobsahuje v té své výrokové části nic z kriminalistických zjištění z vlastních poznatků, ale bohužel cituje pouze a pouze závěry znalců, které jsem už v přípravném řízení rozporovala. A budu tak činit i v rámci hlavního líčení," řekla Rejžková, která však odmítla specifikovat, co konkrétního hodlá udělat.

„Nezlobte se, ale to bych odhalovala svoji taktiku, na kterou by se mohl veřejný žalobce připravit. Bylo by to velmi neprofesionální," dodala Rejžková.

Kauza Kramný: Podle sestry problémový, matka ho hájí - celý záznam ON-LINE přenosu z výslechu sestry a matky Petra Kramného najdete zde