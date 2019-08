Kde: Karlovy Vary

Cena (plná/snížená): 90/45 korun

Proč právě sem: Dominantou Karlových Varů je vřídlo, na jehož místě před rokem 1650 vyrostly obecní lázně. Od roku 2008 se mohou návštěvníci podívat pod zem, kde vřídlo pokovuje suvenýry. Vznikají tu pověstné karlovarské růže, které si odváží turisté z celého světa. Kromě litinové kolonády uvidí zájemci v podzemí i velkou sbírku vřídlovců a sintrů. Závěr hodinové prohlídky patří říčce Teplé a místní sto let staré kamenné desce, která brání výbuchům vřídla. Naposledy vřídlo vybouchlo v roce 1809 a výbuch tehdy zničil několik budov.

Táborské podzemí

Kde: Tábor

Cena (plná/snížená): 60/40 korun

Proč právě sem: Historie táborského podzemí sahá až k přelomu patnáctého a šestnáctého století. Chodby jsou v několika patrech pod sebou a ty nejspodnější sahají až šestnáct metrů pod povrch. Sklepy sloužily především k uchování potravin a nápojů, kterým vyhovuje stálá teplota deseti stupňů. V Táboře jsou dvě možnosti, jak sklepení navštívit. Jedna prohlídková trasa vede z muzea husitů. Druhá, strašidelná, začíná za kostelem. Na její návštěvníky čekají v podzemí bílé paní, mumie, kati a další tajemná stvoření.

Litoměřické podzemí

Kde: Litoměřice

Cena (plná/snížená): 40/30 korun

Proč právě sem: Podzemí v Litoměřicích patřilo ve středověku k těm nejrozsáhlejším v Čechách. Chodby pod Mírovým náměstím spojují kostely a kláštery, ale zasahují i do přilehlého okolí. Celková délka podzemí přesahuje tři kilometry. Dnes je v něm zpřístupněná trasa dlouhá více než 360 metrů. Součástí přístupného podzemí je lapidárium místního Oblastního vlastivědného muzea. Vstupem do podzemí je Radniční sklípek u vinárny, kde si zájemce vyzvedne průvodce. V červenci a srpnu jsou prohlídky od 11.00 do 15.00 každý den vždy po půlhodině.

Plzeňské historické podzemí

Kde: Plzeň

Cena (plná/snížená): 120/80 korun

Proč zrovna sem: Třináctikilometrový složitý systém chodeb v historickém podzemí Plzně neodmyslitelně patří jak k minulosti, tak k současnosti města. Systém dvou- až třípatrových sklepů a mnoha studní pod historickým jádrem pivovarského města začal vznikat už koncem třináctého století. Sklepy sloužily k uchovávání potravin i výrobě piva. Návštěvníci si dnes mohou projít osm set metrů dlouhou trasu v hloubce devíti až deseti metrů pod zemí. Na konci cesty na dospělé turisty čeká poukaz na sklenici plzeňského piva.

Jihlavské katakomby

Kde: Jihlava

Cena (plná/snížená): 60/40 korun

Proč zrovna sem: Druhé nejdelší chodby v České republice leží pod Jihlavou. Začaly vznikat ve čtrnáctém století vzájemným propojením sklepů sloužících k uskladnění piva a řemeslných výrobků. Mnohdy mají až tři patra pod sebou. Zájemci mohou nahlédnout do nejhlubšího místa ležícího osmnáct metrů pod povrchem. Jedinečná je také svítící chodba, na jejíž stěnách je bělavý povlak, který po předchozím nasvícení zeleně světélkuje. Turisté mohou kromě historického podzemí také navštívit kryt civilní obrany nebo kolektory.

Mělnické podzemí

Kde: Mělník

Cena: 50/25 korun

Proč zrovna sem: Zájemci mohou pod Mělníkem navštívit nejdelší studnu v České republice, která má šířku přes čtyři a půl metru a lze k ní dojít pouze stopadesátimetrovou chodbou. Dělníci s výstavbou mělnického podzemí začali ve třináctém století společně se vznikem města. Tři patra chodeb jsou od osmi metrů až po pětadvacet metrů hluboko pod zemí. Původně lidé podzemí využívali jako běžné sklepy i skladiště potravin a zboží. Při požáru nebo nebezpečí se lidé mohli pod zemí schovat i se svými cennostmi. Průvodci návštěvníky provádí každou hodinu.

Znojemské podzemí

Kde: Znojmo

Cena (plná/snížená): 95/55 korun

Proč zrovna sem: Proplétající se labyrint podzemních chodeb pod Znojmem je unikátem nejen v České republice, ale i ve Střední Evropě. Sedmadvacet kilometrů dlouhý systém má až čtyři patra a je nejdelším u nás. Nádeníci sdělníky začali chodby budovat na přelomu čtrnáctého a patnáctého století. V minulosti sloužily k uchovávání vína a ostatních zemědělských produktů. Dnes už slouží chodby pouze turistům, kteří si mohou projít kilometrovou trasu. Uvidí mimo jiné třeba postavy z městských pověstí, vězeňské kobky nebo alchymistickou dílnu.

Podzemí Staroměstské radnice

Kde: Praha

Cena (plná/snížená): 250/150 korun

Proč právě sem: Obyvatelé pražského Staroměstského náměstí žili před osmi sty lety o pět metrů níž než ti současní. Náměstí je dnes o pět metrů výš,než když se začalo v desátém století formovat, domy však zůstaly dole a tvoří dnešní podzemí. Na Staroměstské radnici je zachovaný románský sál z druhé poloviny dvanáctého století i vězení, které bylo samozřejmou součástí radnice. Prohlídka zahrnuje také historickou expozici, gotickou kapli a orloj. Prohlídky je nutné pro obrovský zájem turistů dopředu rezervovat.

Podzemí ve Světlé nad Sázavou

Kde: Světlá nad Sázavou

Cena (plná/snížená): 60/30 korun

Proč právě sem: Přesné stáří a účel podzemí ve Světlé nad Sázavou není jasný, dá se jen odhadovat na základě podobenství s jinými městy. Patrně sloužilo k uchovávání potravin a konečnou podobu dostalo v patnáctém století. Díky snažení místních nadšenců, kteří mezi roky 1999 a 2002 vyčistili přes dvě stě metrů dlouhé podzemí, se do podzemí podívá i veřejnost. Podle legend vedly chodby pod řekou Sázavou a končily až u hradu Lipnice. Odborný podzemní výzkum však tyto legendy vyvrátil.

Brněnské podzemí

Kde: Brno

Cena: 100 až 160 korun (podle volby prohlídky)

Proč zrovna sem: Hned několik různých míst k navštívení nabízí brněnské podzemí. Jako první mohli turisté vkročit do Mincmistrovského sklepa, který připomíná ražbu mincí. Poté město zpřístupnilo Labyrint pod Zelným trhem, kde turisty kromě tajemných zákoutí čeká i pravý historický pranýř. V neposlední řadě mohou návštěvníci zavítat do Kostnice u svatého Jakuba. K vidění mají padesát tisíc ostatků obětí nemocí i bitev. Pokud by to někomu nestačilo, může také nahlédnou do utajovaného Krytu 10-Z z dob komunismu.

Autoři: Vojtěch Dufek, Jan Mazáč