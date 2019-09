Díky manželům Zajícovým ze zaniklá krnovská textilka nestala brownfieldem, ale je z ní obří velkosklad s kapacitou 200 tisíc kusů obnošeného oblečení.

„Zajícovi dali továrně i obnošenému textilu novou šanci. Jejich secondhand sice nic nevyrábí, ale brání vzniku odpadu, což je stejně záslužné. Především ale nabízí práci lidem s handicapem,“ představil Martin Bodešinský z Městského informačního a kulturního střediska MIKS Krnov podnikání manželů Zajícových.

Vítal hosty při otevírání bistra U veverky, kde hosty obsluhují handicapovaní zaměstnanci. Bistro Zajícových poznáte snadno. Místo výkladů má terária a mezi živými zvířaty nechybí ani veverky.

NA VOZÍČKU ZVLÁDÁ PODNIKÁNÍ, DĚTI I ZOO

Kateřina Zajícová má k sociálním projektům blízko. Přestože se kvůli mozkové obrně od dětství pohybuje jen na vozíku nebo o holích, zvládla náročné podnikání i péči o rodinu.

„Katka Zajícová je matkou zvídavých a úspěšných dětí. Jedno jsem měl tu čest potkat jako nejlepšího krnovského sportovce roku 2018,“ upozornil Bodešínský, že dcera Veronika Zajícová je boxerka v reprezentaci ČR.

„Děti už se o sebe starají samy, my musíme zvládnout hlavně naši zoo: dva poníky, čtyři psy, pět beránků, křepelky, želvy, agamy a spoustu dalších mazlíčků,“ poradila Kateřina Zajícová.

Podnikání Zajícových může expandovat, protože bývalá textilka nabízí 10 tisíc metrů podlahové plochy. Zemědělec by řekl hektar.

„Jsme největší internetový obchod se secondhandem v České republice. Druhý největší má ve srovnání s námi třetinovou nabídku. Můžeme takto fungovat jen díky spolupráci s úřadem práce, protože za běžných podmínek by ekonomika nevycházela. Pokud nám zadávání jednoho produktu do systému trvá 40 minut a ve finále se prodá za 40 korun, může to fungovat jen jako chráněná dílna,“ vysvětlil Radek Zajíc podstatu e-shopu s tím, že úřady práce dobře vědí, proč poskytují peníze na sociální projekty.

PROBLÉMY ZAMĚSTNANCŮ? NEVADÍ!

Cílem je, aby lidé znevýhodnění na trhu práce neseděli doma na sociálních dávkách nebo v invalidním důchodu. „Peníze by jim stát stejně musel dát, ale tady za ně odvedou kus práce. Navíc jsou stále v pracovním kolektivu,“ doplnil Zajíc a vysvětlil, jak se chráněné pracovní místo liší od běžného.

„Lidé mívají zdravotní a psychické problémy. Když přijdou bolesti, deprese nebo jiná indispozice, pracovník jen zavolá, že dnes nepřijde, a všechno je v klidu. Náš systém je současně motivační i připravený na plnou zastupitelnost každého. Máme dost zaměstnanců, aby se ostatní nemuseli stresovat, když kolega nepřijde. Když je tu někdo nový, testujeme ho na různých pracovištích. Zjišťujeme, co by chtěl dělat, co od zaměstnání očekává. Nikoho nelámeme, aby dělal co nechce. Vyjdeme vstříc i těm, kdo můžou pracovat jen dvě hodiny denně. Vyhovíme i těm, kdo chtějí kombinovat sedavou práci a pohyb,“ uzavřel exkurzi do největšího českého sekáče Radek Zajíc.