Profesionální a dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje od středečního rána do 14 hodin čtvrtečního odpoledne absolvovali bezmála 200 výjezdů terénu kvůli silným srážkám.

„Ve čtvrtek to byly zásahy hlavně na Frýdecko-Místecku, Opavsku a Novojičínsku. Všechny události se obešly bez zranění a závažných materiálních škod,“ upřesnil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že hasiči hlavně čerpají vodu ze sklepů, garáží a dalších přízemních či suterénních částí rodinných domků.

V krajském městě byla z jejich pohledu ve středu i dnes v souvislosti s deštěm situace velmi klidná.

„Pouze hladina řeky Ostravice dosáhla ve čtvrtek v 11 hodin na první stupeň povodňové aktivity. Kulminovala krátce před 14. hodinou. V tuto dobu zalila voda z řeky na levém břehu i asfaltovou silnici asi ve dvousetmetrovém úseku mezi silničním mostem u Karoliny a tramvajovým mostem,“ informoval Kůdela.

Úsek, který voda zaplavila, se nachází těsně u soutoku řek Ostravice a Lučiny.

Vodu hasiči čerpali například v opavské základní škole Ochranova, ze zatopených šaten v ZŠ v Opavě-Kylešovicích a také ze šaten v ZŠ ve Studénce či v depu České pošty v Třinci-Oldřichovicích.

"Ve třech zbývajících okresech Moravskoslezského kraje - Bruntál, Karviná a Ostrava-město - měli hasiči poměrně klid a od středečního rána do čtvrtečních 16 hodin v součtu pouhých 19 výjezdů kvůli nepříznivému počasí," dodal Kůdela.

Obrat k lepšímu

Ve čtvrtek odpoledne se situace s ubýváním srážek výrazně zklidnila. V 15 hodin už v Moravskoslezském kraji stoupala hladina jen v Bohumíně, kam na řece Olši dotekla vlna z Beskyd. Hladina dosáhla 2. povodňového stupně, ale v té době už kulminovala. Žádné větší škody by tak voda už napáchat neměla.

Situaci v kraji sledovali i redaktoři Deníku:

Rozvodněná Olše

Pozornost vodohospodářů i obcí podél toku se ve čtvrtek soustředila především na řeku Olši. Její hladina stoupala poměrně rychle. Ve 4 hodiny dosáhla 1. stupně povodňové aktivity a chvíli po 7. hodině 3. stupně. Už ve středu se na případné vylití vody z koryta začali připravovat v Českém Těšíně.

"Na území města od středečního rána probíhá monitoring místních toků s ohledem na jejich rychle se zvyšující hladinu. Dopoledne strážníci městské policie společně se zástupcem úřadu vyzvedli ve skladu CO pytle s pískem a převezli je do ulice Rybářské, kde je předpoklad, že by zde mohlo dojít k vystoupení z břehů místního toku. Prozatím větší problémy se srážkami neevidujeme," informovala ve středu mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

Krizový štáb ve městě zasedl i ve čtvrtek ráno. Zatímco ve středu měla Olše v Těšíně zhruba 2,5 metru, ve čtvrtek o další dva metry navíc. Korytem se valilo 300 kubíků vody za sekundu, což představuje 5letou vodu. Pro srovnání, v roce 2010 protékalo městem 534 kubíků.

"Hraniční Olza/Olše překročila 3. povodňový stupeň, povodňový štáb vytipoval s hasiči tři místa, kde by mohla vystoupit z břehů. Momentálně začnou hasiči stavět hráz z pytlů pískem u parku Adama Sikory, dále jsou vytipované dvě ohrožené lokality na nábřeží. Další schůzka povodňového štábu je v 8,30," informovala mluvčí Havlíková.

Následně město vydalo upozornění: "Povodňová komise vyhlásila před 9. hodinou 3. stupeň povodňové aktivity. V souvislosti s možným vybřežením řeky Olše nedoporučujeme vstup a vjezd do ohrožených lokalit, především aby se občané nepřibližovali k rozbouřenému toku. Občané jsou informování také místním rozhlasem a místě je posílená hlídková činnost městské policie."

Pohotovost v Těrlicku

Hladinu Olše mohou vodohospodáři regulovat pouze okrajově, a to Těrlickou přehradou na říčce Stonávce, která se do Olše vlévá pod Karvinou. Regulace tedy neovlivní průtok v Těšíně a Karviné, ale může pomoci Dětmarovicím a Bohumínu. Přehrada v noci odpouštěla 10 kubických metrů vody za sekundu, ráno vodohospodáři odtok snížili. Do přehrady však v té chvíli přitékalo 20 kubíků, které nádrž zachycovala. Do úrovně přelivu ráno zbývalo 80 centimetrů. V průběhu dopoledne se přítok do přehrady zvýšil až ke 30 kubíkům. Je možné, že hladina ani přelivu nedosáhne. Pokud by se tak stalo, voda by přetékala do koryta bez možnosti regulace.

Ani tehdy by však neměly hrozit žádné velké následky. Pro srovnání, v katastrofálním roce 1997 přitékalo do přehrady až 130 kubíků za sekundu a hrází a přes přepad teklo 90 kubíků. Sovinec, Bohumín a další místa pod přehradou ale v té době byly pod vodou. Takový scénář nyní nehrozí.

Právě zvýšený přítok Stonávkou nad přehradou by mohl dělat problémy v místní osadě, která bývá při velké vodě zaplavována.

"Máme tam hlídku našich hasičů, kteří situaci monitorují. Díky stavebním úpravám je situace zatím klidná a pokud hladina nedosáhne 3. stupně, neměla by se to vyhrotit," řekl Deníku starosta Těrlicka Martin Polášek.

Velká voda v Karviné

Na zvýšenou hladinu řeky Olše se přicházejí podívat také lidé. Koryto zatím spolehlivě stačí a nehrozí vylití.

Výbuch v Havířově

Několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů bylo ve čtvrtek před polednem vysláno do Horních Bludovic, kde byl hlášen výbuch plynu v domě obývaném seniory.

"K výbuchu, který nenásledoval požár, mělo dojít ve sklepních prostorech. Plyn byl zastaven. Nikdo z obyvatel naštěstí nebyl zraněn. Policisté jsou na místě," potvrdila Deníku policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Zatím nebylo upřesněno, co bylo příčinou exploze a jaké měla následky na stav budovy a zda bude obyvatelná.

Jednou z možných příčin výbuchu je i zaplavení kotelny dešťovou vodou v důsledku vytrvalých srážek. Došlo ke zhasnutí plamene v kotli, nahromadění plynu v místnosti a následné explozi - více zde.

Bohumín

Přes Český Těšín a Karvinou se vzedmutá hladina dopoledne přiblížila přes Dětmarovice k Bohumínu. I tam začali připravovat protipovodňová opatření.

Také v Dětmarovicích byl dopoledne dosažen 3. stupeň povodňové aktivity.

Frýdecko-Místecko

Vydatný déšť neustal ani v noci, hladiny potoků a řek na Frýdecko-Místecku a Třinecku opět stouply. Na některých místech byl ve čtvrtek ráno hlášen první nebo druhý stupeň povodňové aktivity.

Nejhorší situace je v Českém Těšíně na řece Olši, kde byl vyhlášen dokonce třetí stupeň povodňové aktivity. Na horním toku řeky nebyla situace tak kritická, například v Jablunkově na Olši hladina vody dosáhla časně ráno prvního stupně a blížila se k druhému stupni, pak ale začala mírně klesat.

Potíže s vodou v ulicích byly už ve středu podvečer na Hukvaldech, kde docházelo k zaplavování území. Druhý stupeň povodňové aktivity tam byl později odvolán.



Ve Frýdku-Místku na řece Ostravici vystoupala hladina vody nad první stupeň povodňové aktivity dnes okolo sedmé hodiny ranní. První stupeň platí už od včerejšího odpoledne na Ostravici pod přehradou Šance, tam se ale hladina nezvyšuje, větší množství vody totiž pohltila přehrada, která se po několika letech blíží k hladině zásobního prostoru.

"Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, případně mírně v retenčním prostoru, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Hladina od rána stoupá na Čeladence v Čeladné. V Raškovicích řeka Morávka zaplavila několik zahrad a sklepů. V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení druhého stupně na Morávce ve Vyšních Lhotách a na řece Ostravici ve Frýdku-Místku.

Uzavřena byla ve čtvrtek ráno komunikace kolem Olše ve Vendryni. Obecní technická četa tam začala rozvážet pytle s pískem. Potíže byly i na cestě u základní školy v Návsí, řidiči tam museli jezdit po objízdné trase kolem řadovek.

Český hydrometeorologický ústav ve čtvrtek ráno uvedl, že stanice Nýdek, Filipka hlásí za posledních osmačtyřicet hodin 119 milimetrů srážek. V 9.16 hodin dosáhla hladina potoka na měřícím bodě na potoku Hluchová v Nýdku 141 centimetrů, čímž přesáhla druhý stupeň.

Ostrava

V Ostravě se řeka Ostravice dostala před 11. hodinou do 1. stupně povodňové aktivity. Situace by se neměla výrazně zhoršovat. Vylití z koryta a větší škody zatím nehrozí, po opadnutí vody se budou opravovat jen stezky vedoucí přímo podél vody.

Novojičínsko

Druhý stupeň povodňové aktivity „stav pohotovosti“ vyhlásila Povodňová komise města Kopřivnice v 9.40 hodin v Kopřivnici-Vlčovicích na vodním toku Lubina. Důvodem byla skutečnost, že v profilu KS Vlčovice v 9.20 hodin dosaženo hodnot výšky hladiny 203 cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity. Povodňová komise města Kopřivnice nevylučuje, i krátkodobé dosažení 3. stupně povodňové aktivity.

Stav vody v říčních korytech bedlivě sleduje také novojičínská radnice. Starosta města Stanislav Kopecký už včera svolal povodňovou komisi. „Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí upozorňujeme občany, aby byli bdělí, ostražití a sledovali informace z dostupných prostředků,“ informuje radnice na svém webu. Hladina vodních toků Zrzávky a Jičínky byla ve čtvrtek ráno na 1. stupni povodňové aktivity, poté spadla pod tuto hranici.

Vydatné srážky

V průběhu posledních 24 hodin spadlo nejvíce srážek v našem kraji v Beskydech (Šance 70 mm, Čeladénka 90mm, Lysá 90 mm, Olše 70-100 mm).

„V Jeseníkách na Bělé pak napršelo 50 mm srážek. V současnosti je tak v působnosti společnosti Povodí Odry na osmi místech 1. stupeň povodňové aktivity," upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Hladina řeky Ostravice byla dnes v 6.50 hodin na úrovni 237 centimetrů, což znamená, že se za posledních 24 hodin zvýšila o 76 centimetrů. Hladina Odry ve Svinově byla dnes ve stejnou dobu na úrovni 293 centimetrů, proti včerejší sedmé hodině se tak zvýšila o více než metr a půl. Na Odře ve Svinově byl od včerejší 22. hodiny do 3. hodiny ranní dnešního dne dosažen 1. stupeň povodňové aktivity.

Vodohospodáři z Povodí Odry předpovídají, že v průběhu dnešního dopoledne bude srážková činnost ustávat a předpokládají kulminace na vodních tocích. „Povodí Odry neeviduje žádné vybřežení vodního toku,“ informovala dnes v 7 hodin ráno ve své zprávě mluvčí Povodí Odry.

Už 120 výjezdů moravskoslezských hasičů kvůli silným srážkám

Celkem 120x museli vyjet profesionální a dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje od středečního do čtvrtečního rána (23.5.2019) do terénu kvůli silným srážkám, hlavně na Opavsku (57), ale od středečního odpoledne stoupal počet zásahů také na Frýdecko-Místecku (33) a Novojičínsku (22).

Jejich činnost tvořilo hlavně čerpání vody ze sklepů, garáží a dalších přízemních či suterénních částí rodinných domků, vedle toho i čištění kanalizací, propustků, větvemi zanesených koryt potoků a odstraňování bahna z komunikací, rovněž monitorovali stoupání hladin některých rozvodněných toků.

Ve třech zbývajících okresech Moravskoslezského kraje - Bruntál, Karviná a Ostrava-město - měli hasiči poměrně klid a od středečního rána celkem pouhých osm výjezdů kvůli nepříznivému počasí.

Nepříznivá předpověď

Srážky z uplynulých dní částečně nasytily řeky a potoky v našem kraji. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má navíc pršet také ve středu i ve čtvrtek.

„Ve středu jsou v působnosti Povodí Odry předpovídány srážky v úhrnu zhruba 50 mm, na čtvrtek jsou pak předpovídány denní úhrny pro Moravskoslezské Beskydy do zhruba 70 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do 30 mm srážek. To způsobí vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry,“ upozornil ve své zprávě vodohospodářský dispečink Povodí Odry.

Podle prognózy vodohospodářů tak může při kulminaci toků v pátek 23. května v některých místech kraje dojít k rozvodnění menších toků (například v oblasti Jablunkovska, Těšínska, Karvinska, případně na návětrných svazích Jeseníků v povodí vodního toku Bělá).

„Dosažení 3. stupně povodňové aktivity lze předpokládat na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích v pátek (při kulminaci budou hladiny Olše v obou profilech na úrovni pěti až desetileté vody). Druhé stupně povodňové aktivity lze předpokládat také v některých místech na Odře i Ostravici i v menších tocích,“ informovali vodohospodáři.

Povodňová pohotovost, tedy možné vystoupání hladin až na druhý povodňový stupeň, platí od středečních 8 hodin do odvolání pro Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Pardubického kraje.