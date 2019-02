Dělníci začali s opravami dvou zdravotních středisek v Havířově-Podlesí - na Dlouhé třídě a ve Studentské ulici. Během tři až čtyř měsíců kompletně vymění okna, dveře, elektroinstalaci, sociální zařízení, objekty budou zatepleny a dostanou novou střechu, což bude stát více než 30 milionů korun.

Zdravotní středisko na Dlouhé třídě v Havířově-Podlesí. | Foto: Deník/Libor Běčák

Budovy, které vlastní město a jsou ve správě Městské realitní agentury Havířov (MRA), byly ve špatném technickém stavu a modernizace tamní nájemci kvitují s povděkem. Stavební práce si však vyžádají omezení provozu ordinací lékařů, lékárny a dalších provozoven.

„Každou stavbu doprovází hluk, zvýšená prašnost, omezení pohybu, problém s parkováním. Za diskomfort se všem omlouváme. Zároveň žádáme všechny o maximální vstřícnost a pochopení,“ říká jednatel MRA Róbert Masarovič.

Redakcí oslovení živnostníci, kteří mají pronajaté prostory ve středisku ve Studentské ulici, jsou však rozpačití z přístupu správce objektu.

„Jsme samozřejmě rádi, že se budova opraví a bude to nové a komfortní. Ale čekala bych trochu vstřícnější přístup správce. Oznámili nám, že od tehdy do tehdy tady nemůžeme být, protože tu budou pracovat dělníci. Opravy, ano jsme rádi, ale zcela jednoduše řečeno, brání nám to v podnikání a není to den, či dva, ale týdny. A když nemůžeme pracovat, nevyděláváme. Když jsem se ptala na MRA, zda by nebylo možné dočasné snížení nájmu, nebyla s nimi na to téma vůbec řeč. Čekala bych vstřícnější přístup. Všechno se dá dohodnout a řešit,“ říká majitelka tamního salonu Carol Martina Hricová.

Podobně to vidí praktická lékařka pro děti a dorost Ladislava Michnová. „Všechno musíme vystěhovat, protože se tu budou měnit okna a sekat do zdí. Mluvili o výpadku asi 14 dnů. Ale my když nebudeme pracovat, budeme bez příjmu. Když jsem se ptala, zda nám nepozastaví nájem, tak řekli, že ne. Navíc po opravě musíme znovu nechat zapojit počítače, rentgen, a to taky něco stojí,“ postěžovala si lékařka.

Zástupci MRA na dotaz redakce Deníku sdělil, že všichni nájemci zdravotního střediska byli informováni o harmonogramu sanace zdravotního střediska a věděli to rok dopředu. Měli prý možnost a i se zúčastnili informativní schůzky, kde jim nejen zástupce MRA, ale i zástupci zhotovitele zodpověděli na všechny dotazy. Problém u nikoho nenastal. O dočasném pozastavení placení nájmu tedy podle zástupců MRA nemůže být řeč.

„Snížení nájmů na určitou dobu není možné. V platné smlouvě, kterou mají všichni uzavřenou se Statutárním městem Havířov, je možnost sanace, oprav a jiných prací jasně zakotvena,“ vysvětlil jednatel MRA Jiří Lankočí.

Rekonstrukce středisek se připravovala velmi dlouho