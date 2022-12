Lukáš Turek, jenž v Trojanovicích provozuje Skill centrum, kde se děti učí dovednostem na kole, był součástí týmu Tour de France ve tmě v roce 2021.

„Ondrovi Zmeškalovi jsem už pět let po boku a pomáhám mu plnit si své sny. Přešel celou Českou republiku, uběhl maraton na Velké čínské zdi a stal se mistrem světa v ironmanu. A jako první nevidomý sportovec zdolal celou trasu Tour de France,“ sdělil pro Deník Lukáš Turek a dodal, že díky sbírce, kterou Ondřej Zmeškal založil, se vybralo kolem 150 tisíc korun pro nevidomé děti.

„Budu rád, když se lidi přijdou podívat na film a zeptat se na to, co je zajímá. Ondra je sice neuvidí, ale o to více je uslyší,“ dodal Lukáš Turek. Vstupné na akci je dobrovolné.

Film Tour de France ve tmě a beseda s nevidomým účastníkem Tour de France a jeho doprovodným partnerem bude ve frenštátském kině 7. prosince.Zdroj: Se souhlasem Lukáše Turka