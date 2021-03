Gebauer do africké Keni vyrazil 23. ledna, shodou okolností den poté, co v době krize v třinecké nemocnici přislíbil, že se situací bude vážně zabývat. Na informaci o vycestování upozornil Deník N.

V době, kdy přetížení zdravotníci nemají kdy čerpat dovolené a obecně je lidem předhazováno, aby omezili pohyb a kontakt s veřejností, je to přinejmenším odvážné. Gebauer coby náměstek pro zdravotnictví by jim v tom měl jít příkladem. „Počátkem letošního roku se rapidně zhoršil můj zdravotní stav. Z tohoto důvodu jsem nabyl přesvědčení, že jediná cesta je zdravotní dovolená,“ vysvětlil Moravskoslezskému deníku Gebauer, podle něhož je zcela nepodstatné, kde dovolenou strávil. „Byl jsem celou dobu v e-mailovém a telefonickém spojení s krizovým vedením,“ podotýká Gebauer.

Navzdory fotografiím, které se objevily na facebooku jeho manželky a kde se přítomní pod heslem „mejdan“ ve větším počtu baví bez dodržování rozestupů či nasazených roušek, Gebauer podotýká, že jinak splnil všechna bezpečnostní opatření. „Podstoupil jsem PCR test před odjezdem, na místě i po návratu a po pětidenní karanténě ještě jednou. Navíc v době, kdy jsem odjížděl, tato destinace nebyla zakázána ani nedoporučena,“ zdůrazňuje Gebauer.

Opozice: ať zváží setrvání

Navzdory tomu jeho počin vzbudil údiv veřejnosti i politických konkurentů. „Zachoval se krajně nezodpovědně. Kdo jiný by se měl jako první řídit doporučeními ministerstva zdravotnictví, když ne přímo náměstkem pro zdravotnictví? Je to navíc výsměch třineckým zdravotníkům, kteří podepisovali petice, zatímco pan náměstek trávil dovolenou v Africe,“ podotýká opoziční zastupitelka kraje Zuzana Klusová (Piráti).

Krajský předseda STAN Jiří Jureček pak zašel ještě dál a nepřímo žádá Gebauerovu hlavu. „Není možné žádat veřejnost o dodržování nějakých opatření a přitom se jimi sám neřídit. Je to výsměch všem přetíženým pracovníkům kritické infrastruktury. Politika je o symbolech a toto není dobrý příklad. Nemůžeme se pak divit, že máme přeplněné nemocnice a nechuť ve společnosti dále se omezovat,“ míní Jureček „Pokud se nyní takto sobecky a nezodpovědně budeme chovat všichni, potom bude vypnutá republika ještě hodně dlouho. Pan náměstek by měl zvážit své setrvání v úřadu," vyzývá jej Jureček, toho času též starosta Ostravy-Hošťálkovic.

Sám Gebauer podle svých slov těmto reakcím nerozumí. „Měl jsem na vybranou – buď zdravotní dovolená, nebo později možná pobyt v nemocnici. Z mého vyjádření vyplývá, že o rezignaci neuvažuji,“ vzkázal jasně.

Hejtman odvrací zrak

A jeho setrvání ve funkci překvapivě není téma ani pro hejtmana Ivo Vondráka. „Dozvěděl jsem se o tom, až když už v Keni byl. Není však v kompetenci hejtmana někomu zakazovat cestovat. Je to jeho zodpovědnost, ať si vám to vysvětlí sám pan Gebauer, já to komentovat nebudu,“ řekl Deníku Ivo Vondrák, podle něhož tato situace z pohledu zákona není důvod, aby jej odvolával z funkce. „Je to problém, který musí vysvětlit on,“ uzavřel téma Vondrák.

A jak téma vidí odborník na cestovní medicínu a epidemiolog Rastislav Maďar? „Neznám všechny okolnosti, za jakých vycestoval. Jako odborný garant cestovní medicíny jsem však velmi nakloněn tomu, abychom nezvyšovali počet cest do ciziny v situaci, kdy víme, že světem putují různé mutace viru, mimo jiné právě africká,“ vysvětluje Maďar, podle něhož toto načasování není vhodné a letadlo je nyní ukázkový příklad nevhodného dopravního prostředku