Obdivuhodný výkon Zdeňka Páchy, který v neděli vynesl na Sněžku 211 kg těžký náklad, označil šéf agentury českých rekordů a kuriozit za výjimečnou událost.

Obdivuhodný výkon. Zdeněk Pácha vynesl na Sněžku 211 kilo, tři plné pivní sudy, a zapsal se do české knihy rekordů. | Foto: Vojtěch Kohout

„Během třiceti let každý rok registrujeme tři stovky rekordů, máme jich dohromady kolem deseti tisíc. Tohle, co předvedl, patří do absolutní špičky,“ řekl Luboš Rafaj.