Srdeční selhání zasáhne do života každého pátého člověka staršího 40 let. Důležitou roli při léčbě tohoto onemocnění hrají pravidelné návštěvy lékaře spolu s dodržováním režimových opatření. Jedním z nich je i pravidelný pohyb, ke kterému vybízejí již třetím rokem právě Srdeční procházkové trasy, instalované v českých městech u příležitosti Světového dne srdce. Mapy všech Srdečních procházkových tras najdou zájemci na www.rukunasrdce.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.