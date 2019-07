Město Krnov před týdnem představilo veřejný stojan na vodní mlhu jako zařízení, kterým se v parných dnech mohou kolemjdoucí osvěžit. Ovládání je jednoduché a bezplatné. Stačí jedenkrát prozvonit telefonní číslo 703 989 622 a voda se prostřednictvím GSM brány na pět minut sama spustí. Anebo taky ne.

NEFUNGUJE TO

„Byli jsme tu včera s dětmi, mlha perfektně fungovala a pěkně jsme si to užili. Dnes je ještě horší vedro, tak se děti těšily, že půjdeme zase na mlhu. Bohužel už na to číslo volám počtvrté, ale pořád se nic nespustilo. Prostě to nefunguje,“ řekla maminka, která se kolem poledne marně pokoušela vyrobit vodní mlhu mobilem. Na dětech už bylo vidět, že je suchý stojan bez mlhy očividně zklamal.

Hned se objevila teorie, že ten důchodce, který sedí na náměstí se služebním mobilem a po prozvonění otočí kohoutkem, si ve čtvrtek vzal náhradní volno. Stačí ale jít od osvěžovacího stojanu podél hadice, která vás dovede k pítku. Každý se může přesvědčit, že hadice s vodou nemá žádný kohoutek ani obsluhu. A že zkratka GSM opravdu neznamená "geront s mobilem".

Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové se kolem poledne jednalo jen o krátkou odstávku, protože bylo nutné vyměnit baterii, ale jinak přístroj na výrobu mlhy bezchybně fungoval celý den.

Dřevěný stojan s tryskami na výrobu osvěžující vodní mlhy lze ovládat mobilem. V nejhorším vedru byl ale mimo provoz.Autor: Deník / František Kuba

Impulz k pořízení osvěžovače vzešel od zastupitele Petra Varteckého. „Osvěžovač s osmi tryskami je originál. Inspirací nám bylo podobné zařízení, které funguje v Brně. Vyroben je z dubového dřeva a jeho výroba stála 14 tisíc korun. Na vodovodní síť je napojen v místě pítka před Priorem,“ představil zařízení Dušan Martiník z odboru životního prostředí a dodal, že spotřeba vody v nepřetržitém provozu byla spočítána na osm litrů za hodinu.

LEGRACE

Mladší Krnované byli nadšení nápadem, že si uloží do mobilu telefonní číslo na mlhu a pak zažijí plno legrace osvěžováním nic netušících náhodných kolemjdoucích.

„Jako já, když jsem byl malý, prozváněl jsem z legrace telefonní budky a čekal, jestli někdo přijde a zvedne sluchátko,“ prozradil jeden krnovský vtipálek s tím, že vhodná telefonní budka stojí hned vedle osvěžovače.

Objevily se také náměty na umístění voděodolné lavičky k mlze, aby se osvěžovaný necítil jak voják Hradní stráže, který si taky nesmí sednout. Někteří Krnované nápad s mlhou vítají, ale jiní ho kritizují s tím, že se na náměstí budou osvěžovat převážně „socky“.