Až na třetí pokus se podařilo Národnímu muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vybrat provozovatele nově postavené jídelny Libušín a ubytovny Maměnka na Pustevnách.

SLAVNOSTNÍ otevření jídelny Libušín na Pustevnách v Beskydech proběhlo ve čtvrtek 30. července 2020. | Foto: Deník/Lucie Syrovatková

Je jím společnost Beskydy 4 all z Janovic. Podle Tomáše Grosse, tiskového mluvčího Národního muzea v přírodě, společnost z Janovic zvítězila s nejlepší nabídkou. Objekty Libušín a Maměnku převezme do nájmu na konci srpna, do té doby se v Libušíně budou konat bezplatné komentované prohlídky.