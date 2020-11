Podle Tomáše Hrušky z ostravské centrály Armády spásy může jít měsíčně až o desítky osob. „Každý týden terénní pracovníci hlásí, že narazili na pět, šest, sedm nových lidí, s nimiž se předtím nesetkali,“ uvedl Tomáš Hruška, podle kterého většina z nich nikdy předtím neměla zkušenost s bezdomovectvím. Mnozí kvůli koronavirové krizi přišli o práci a ze dne na den se ocitli v tíživé situaci.

„Měli ubytování v rámci zaměstnání, ale když práce skončila, tak jim řekli, že se musí vystěhovat,“ řekl Tomáš Hruška s tím, že začátek tohoto trendu Armáda spásy zaznamenala již na jaře. Nyní se situace dále zhoršila.

KAPACITY

Nejvíce bezdomovců je v rámci Moravskoslezského kraje v Ostravě. Jde přibližně o 900 osob, pro které jsou v různých sociálních zařízeních připraveny stovky míst k přespání. Před každou zimou se navíc kapacita navyšuje.

„V Ostravě je dostatečná kapacita pro přenocování osob bez domova. Ať už v azylových domech, nebo noclehárnách. I přesto se každý rok tato kapacita navyšuje v rámci takzvaného zimního programu. Ten je připraven i pro letošní zimu, bez ohledu na koronavirovou situaci,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že na zimním programu Ostrava spolupracuje s Armádou spásy ČR a Charitou Ostrava.

„Letos budou kapacity v rámci zimního programu navýšeny o padesát míst,“ dodala Andrea Vojkovská.

V noclehárnách i dalších zařízeních se v době koronavirové pandemie dodržují přísná hygienická opatření, k omezení chodu ale nedochází. Potvrdil to Tomáš Hruška z Armády spásy.

„Kapacity nesnižujeme. Na sociální služby se nevztahuje omezení v počtu lidí, kteří se mohou potkávat. To bychom v podstatě přestali fungovat. Ti lidé by vlastně neměli kam jinam jít. Ale samozřejmě se dělají opatření, a to přes roušky, respirátory, dezinfekci, máme zvýšenou hygienu na všech službách,“ uvedl Tomáš Hruška.

POLOVINA

Možnost přespání v sociálních zařízeních využívá přibližně polovina bezdomovců. Zbývající i přes doporučení zůstávají na ulici. Změnit jejich názor se společně se sociálními pracovníky snaží i strážníci v terénu.

„Kontrolu lokalit, kde se nacházejí, provádíme pravidelně. Před zimou je však provádíme intenzivněji. S nadcházejícím zimním počasím jim nabízíme možnosti ubytování v sociálních a azylových zařízeních. Rovněž jim poskytujeme informace, kde se mohou dále obracet v případě problémů,“ uvedl ostravský strážník Jan Dostál, podle kterého je snadnější přesvědčit lidi, kteří jsou na ulici kratší dobu.

U těch, kteří pomoc odmítají, sehrávají mimo jiné roli alkohol, zvířata a neochota respektovat pravidla.

„V místech určených pro přenocování jsou přesně stanovená pravidla. Mnohé osoby bez přístřeší to považují za omezující opatření. Při požití alkoholu navíc do ubytovacího zařízení nejsou vůbec vpuštěni,“ řekl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů a dodal: „Další velkou překážkou mohou být zvířata, která do ubytoven nesmějí a osoby bez přístřeší se jich odmítají mnohdy vzdát. Proto spousta z nich volí i v zimních měsících bydlení na ulici.“