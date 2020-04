Obrázková brožura je určená především dětem a vedení Národního muzea ji původně chtělo zdarma rozdávat ve svých areálech. „Díky“ koronaviru je ale nakonec volně ke stažení na webu muzea. Kvůli současné epidemiologické situaci jsou totiž všechna muzea v přírodě až do odvolání uzavřená.

„Komiks je jedním ze současných trendů prezentace. V našem případě je navíc spojený s omalovánkou. Ocení jej tedy malé děti, jež si do něj mohou malovat, i ty větší a školou povinné, které se jeho prostřednictvím vzdělávají a seznamují s tím, co je to Národní muzeum v přírodě a jaká čtyři muzea jsou do něj začleněná,“ popisuje mluvčí jmenované kulturní instituce Tomáš Gross.

Pod komiksem, jehož výroba zabrala zhruba dva měsíce, je podepsaný tříčlenný autorský tým: spisovatelka Petra Braunová, ilustrátorka Barbora Brůnová a etnograf Daniel Drápala. Každé muzeum v něm má svůj prostor, kde se představuje neživým dědictvím: tedy samotnými historickými objekty i dědictvím živým: tedy tím, jaké činnosti jsou v něm k vidění. V případě muzea Vysočina je to třeba na seznamech UNESCO zapsaný masopust, v Zubrnicích tradiční sušení ovoce a rožnovský skanzen reprezentuje mimo jiné folklor, konkrétně valašský mužský tanec odzemek.

Příprava jedné komiksové strany zabrala ilustrátorce Barboře Brůnové i dvě a více hodin. Další čas si pochopitelně vyžádala následná kontrola, korektury a zapracování případných připomínek. „Scénář komiksu mi poslala Petra Braunová, která jej píše. Jezdí také přímo na místo, vše potřebné nafotí a pošle mi to. Já pak kreslím nejprve tužkou a posílám na schválení,“ popisuje postup prací Barbora Brůnová.

Se spisovatelkou Petrou Braunovou spolupracovala už na několika podobných projektech. Vznikl například komiks o stavbách architekta Dušana Samo Jurkoviče či několik komiksových průvodců pro děti po českých městech. Mimo jiné po Rožnově pod Radhoštěm, Přerově, Vlašimi, Havířově, Mladé Boleslavi či Olomouci.

Pokračovat budou obě autorky i ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě. „Ještě v letošním roce počítáme s tím, že vzniknou samostatné komiksy stejného rozsahu pro každé z muzeí zvlášť,“ potvrdil Tomáš Gross. Za zhruba dva měsíce by světlo světa mohl spatřit první z nich zaměřený na Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Představí všechny tři areály skanzenu, své místo v něm bude mít také valašské zvykosloví, folklor a prostor zbude rovněž pro Jurkovičovy stavby Maměnku a Libušín na Pustevnách.