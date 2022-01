Ze školky v Havířově odešli dva tříletí chlapci, aniž si toho učitelky všimly

„Jak zabránit podobným situacím do budoucna, řešíme ve školce od minulého týdne nepřetržitě. Naši technici tam byli už minulý týden a přestože školka už nějaké řešení navržené měla, dokonce i projektovou dokumentaci, ale bylo to zbytečně. Každopádně jsme nařídili mít neustále zamčené branky a pokud jde o prostor, kam jezdí zásobovací auta, která projedou velkou bránou, ta se musí zamykat také a každému autu, které chce vjet do areálu, musí někdo ze školky nebo z kuchyně odemknout, otevřít, a poté zase zamknout,“ říká náměstkyně primátora pro školství Jana Feberová.

Aby se do budoucna předešlo nepozorovaným odchodům dětí z areálu, bude školní zahrada a prostor, kam do areálu vjíždějí auta, odděleno dalším plotem, tak aby prostor zahrady byl od této části oddělený.

„Chceme nechat plot postavit jak nejrychleji to půjde. Školka si nechá co nejrychleji vypracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci, nějaké peníze na toto i nový plot má, a zbytek dofinancuje město,“ řekla Jana Feberová. Kdy bude plot stát, podle ní závidí na klimatických podmínkách.

Vedení školky se podle ní rodičům chlapců, které učitelky neuhlídaly, ještě jednou omluvilo a na další schůzce všechny rodiče tamních dětí seznámilo s opatřeními, které plánuje pro to, aby se taková situace už neopakovala.

„Co mi říkala paní ředitelka, rodiče těch chlapců to přijali naštěstí bez nějakých emocí. Pro zvýšení bezpečnosti se dokonce jeden z rodičů nabídl, že koupí pro děti rozlišovací vesty. To ale není třeba, ty už si školka nakoupila. Když pak jsou na zahradě děti ze všech tříd, mají učitelky lepší přehled o svých dětech, když jsou barevně odlišeny,“ dodala náměstkyně Feberová.

Jaké důsledky měl tento případ pro učitelky či vedení mateřské školy v pracovně-právním vztahu, prozradit nechtěla.