Po desítkách měsíců různých omezení a objížděk mohou řidiči konečně plynule absolvovat jízdu z Nového Jičína do Frýdku-Místku a naopak. V úterý 15. prosince byla za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic a dodavatelů oficiálně otevřena stavba stavba dálnice D48, konkrétně úsek z Rybí na Novojičínsku po mimoúrovňovou křižovatku v Rychalticích.

Nová část měří téměř 13 kilometrů a bude součástí 20 kilometrů dlouhého souvislého úseku mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem. Původní čtyřpruhová silnice I. třídy R48 se rozšířila o 10 metrů a její parametry se proměnily na parametry dálnice. Současně došlo také k oficiálnímu zprovoznění části silnice I/58 mezi Příborem a Skotnicí. V přípravě je navíc navazující úsek do Bělotína, který umožní napojení na D1.

Obousměrný provoz

Jiří Capil, ředitel výstavby ze společnosti Metrostav Infrastructure, hlavního dodavatele stavby, sdělil, že stavba zahrnující 147 stavebních objektů, včetně 16 dálničních mostů byla velice rozsáhlá a náročná, navíc během ní museli zachovat obousměrný provoz na silnici I/48.

„Nejprve jsme rozšířili původní silnici, postavili mosty a vybudovali novou vozovku na jedné polovině, následně jsme na ni převedli provoz a pokračovali jsme na druhé polovině. Původní mostní objekty jsme přitom museli podélně rozdělit odřezem, šířkově z jedné třetiny zdemolovat a na jejich původní nezdemolované části zachovat veřejný provoz. Současně jsme pro daný směr stavěli nové mosty. Klasická novostavba je určitě jednodušší než přestavba silnice na dálnici za provozu,“ uvedl Jiří Capil.

Kdysi byla čtyřpruhová silnice I/48 mezi Novým Jičínem a Frýdkem Místkem známá jako „Silnice smrti“. Nezřídka se stávalo, že kvůli absenci středových svodidel vozidla ve velké rychlosti přejela do protisměru, kde došlo k čelnímu nárazu do protijedoucího vozidla. Následky těchto dopravních nehod byly často fatální. Nejdůležitějším přínosem nové stavby je právě zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Cena stavby podle smlouvy je 2 069 023 420 korun bez DPH.

Stavba probíhala od května 2017. Zakázku za 2,069 miliardy korun získalo sdružení firem Metrostav, Swietelsky stavební a Colas.

Přes dvacet usmrcených za 12 let

Úsek z Nového Jičína do Frýdku-Místku patřil mezi silnice s vysokým počtem tragických nehod. Statistiky policie uvádí v tomto úseku za posledních 12 let 23 usmrcených osob. Na rovném úseku řidiči nerespektovali omezení rychlosti na 90 km/h, a v některých případech dokonce přejížděli přes všechny pruhy do opačného směru jízdy.