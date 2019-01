Letecká opravna JOB AIR Technic prohlubuje spolupráci s Vítkovickou střední odbornou školou.

Ostrava Prvních sedm studentů oboru letecký mechanik nastoupilo na odbornou praxi do opravny letadel společnosti JOB AIR Technic na mošnovském letišti. Jedná se o absolventy prvního ročníku oboru, který v loňském roce obnovila Vítkovická střední průmyslová škola.

„Letecká opravna JOB AIR Technic se dlouhodobě potýká s nedostatkem leteckých mechaniků,“ přiznal Andrej Čírtek, mluvčí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), pod který spadá JOB AIR Technic. Firma nyní navyšuje opravárenskou kapacitu.

Aktuálně probíhá výstavba nového hangáru s dílenským zázemím, který pojme další dvě letadla typu Boeing 737 či Airbus A320. V budoucnu by zde mohlo najít uplatnění i dalších 33 studentů, kteří v pondělí 3. září nastoupili ve Vítkovicích do učení na letecké mechaniky. Naplnit se tak podařilo dvě třídy.

„Jsme rádi, že se po ročním přerušení podařilo obor letecký mechanik v minulém roce obnovit a letos se do studií zapojí takto široká skupina studentů. Již v příštím roce se zapojí do praxe v naší firmě,“ říká Aleš Kvídera, generální ředitel JOB AIR Technic, a dodává: „Věříme, že z velké části těch, kteří dnes do prvního ročníku nastoupili, se v budoucnu stanou zaměstnanci naší společnosti. U nás získají atraktivní, perspektivní a v neposlední řadě také zajímavě ohodnocenou práci, která jim umožní zůstat v regionu.“

JOB AIR získal loni oprávnění na údržbu velkých letadel typu Airbus A330, a i proto by společnost potřebovala v následujících letech počet zaměstnanců ideálně zdvojnásobit. „Ale na trhu práce absolventi této specifické profese dlouhodobě scházejí,“ přiznává mluvčí CSG. Proto se opravna letadel zaměřila na propagaci obnoveného čtyřletého oboru.

„Vítkovická průmyslovka pro nás představuje největší přísun potenciálních zaměstnanců, jde ve většině případů o studenty z regionu. Ale pochopitelně nespoléháme pouze na tuto školu. Spolupracujeme též se středními leteckými školami v Kunovicích a ve slovenském Trenčíně. Musíme totiž počítat s tím, že ne všichni absolventi nastoupí, řada z nich po maturitě například zamíří ještě na vysokou školu,“ vysvětluje Miroslava Tomašulová, vedoucí tréninkového centra JOB AIR Technic, s tím, že společnost úzce spolupracuje také s vysokými školami a univerzitami.