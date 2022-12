Po smrti svého otce za dramatických okolností v Nigérii převzal vedení rodinné firmy a zodpovědnost za svých sedm mladších sourozenců. Za přínos k rozvoji nigerijského kmene Annang mu byl udělen královský titul „Obong Emem“.

Africký obong je totéž co král, jaké známe z Evropy, říká Obonete Ubam

Dokáže kniha Obonete Ubama Sedm let v Africe s jeho autobiografickým příběhem zaujmout čtenáře také v celosvětovém měřítku? To se brzy dozvíme. Přípravy anglického vydání knihy se blíží do finále.

Rodiče: africký král a česká učitelka

Rodiče Obonete Ubama se poznali jako studenti v Kyjevě v éře studené války. V roce 1976 se jim narodil syn Obonete, kterému kamarádi a spolužáci v Bruntálu říkají Obi. Po pár letech tlak komunistického režimu donutil rodiče k rozvodu na dálku. Patnáctiletý Obi se vydá z Bruntálu do Afriky poznat svého otce, jeho rodinu a specifika Nigérie. Tak začíná Ubamův autentický příběh v knížce Sedm let v Africe.

V Nigérii na přání svého otce – policejního generála - prošel drilem kadetní školy. Vojenským výcvikem později prošel také na Vojenské akademii ve Vyškově. Stal se prvním afročeským vojákem Armády ČR a tlumočníkem na Ministerstvu obrany.

Obonete Ubam z Bruntálu je syn afrického krále a literát

V českém prostředí je příběh Obonete Ubama unikátní, takže není divu, jak fascinuje čtenáře. Knížce Sedm let v Africe také média věnovala značnou pozornost. Bude ale knížka stejně zajímavá také pro anglicky mluvící čtenáře a média? Bude v zahraničí srozumitelná?

Z Bruntálu do Nigérie v angličtině

„Nejdřív jsem přeložil původní český text autenticky, a pak jsem ho lehce upravoval, aby byl pro anglofonní publikum srozumitelnější. Nejdůležitější pro mě bylo zachovat jeho esenci, aby fungovala stejně v češtině i v angličtině. Aby podněcovala emoce a představivost. Protože anglická verze bude dostupná po celém světě, na text to klade vysoké požadavky,“ vysvětlil Obonete Ubam jak vzniká anglické vydání jeho knížky. Provází ho také shánění prostředků na hithit.com, aby mohl knihu poslat do světa s náležitou publicitou.

Africký kmenový náčelník Ubam pochází z Bruntálu

Bude čtenáře Británii, USA, Austrálii nebo v Kanadě zajímat příběh kluka z Bruntálu, který na prahu dospělosti současně objevuje své africké kořeny a šlechtický původ svých předků? Pochopí zahraniční čtenář české a nigerijské reálie bez vysvětlivek? Mnohé africké zážitky zachycené v knížce jsou pro českého čtenáře natolik absurdní, že je do detailu nejspíš dovysvětlit a pochopit nelze. Právě v tom je síla a kouzlo Ubamova příběhu, že autobiografická fakta mohou na čtenáře působit až surrealisticky.