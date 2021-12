Ve Ski Armáda v Dolní Lomní zahájili sezonu v úterý. „První dva dny bylo krásně vysněženo, i dnes to ještě jde, ale jestli bude dál pršet, tak sníh odteče. Zřejmě to zavřeme a počkáme do poloviny příštího týdny, až bude mrznout, abychom mohli sjezdovku dosněžit,“ říká vedoucí ski areálu Lubor Pavlík.

OBRAZEM: TOP 21 záběrů roku 2021 fotografa Lukáše Kaboně

Někteří lyžaři tam ráno „omrkli situaci“ a nakonec jeli do nedalekých Mostů u Jablunkova. Ve čtvrtek před polednem se ale po sjezdovce proháněla asi stovka lyžařů. „Je to hodně mokré, navíc drobně prší, člověk ani nevidí přes brýle. Není to nic moc. Ještě jednu jízdu a jedeme domů,“ řekla Veronika z Havířova.

Na parkovišti, které majitel areálu vybudoval nad dolní stanicí lanovky pod boční sjezdovkou u velké chaty, pan Petr nakládá lyže své i dcer a chystají se domů. „Ráno to ještě šlo, trochu jsme si zajezdili, ale teď už to fakt nemá cenu. Mrzí nás to, co naděláme,“ konstatoval posmutněle. S dcerami ještě zašel na čaj do nového après ski baru a vyrazili k domovu.

OBRAZEM: Ještě v září si Karel Loprais užíval Hartu, Osoblažsko i Jeseníky

Ve Ski areálu Armáda se letos kola lanovky naplno roztočila po osmi letech. Poté, co nový majitel lanovku nechal postavit, vybudoval umělé zasněžování, získal povolení k provozu, přišla nucená pauza. „Před dvěma lety jsme jezdili čtrnáct dní, protože bylo tak teplo, že jsme nemohli ani zasněžovat a loni byly sjezdovky kvůli pandemii zavření,“ vzpomíná Lubor Pavlík. Dodává, že toto podnikání není jednoduché a za poslední roky už si zvykl snad na všechno.

Neveselý začátek

Premiéru si včera odbyla také nová čtyřsedačková lanovka v areálu v Mostech u Jablunkova. Nahradila pomu na pravé sjezdovce, měří necelých 600 metrů a za hodinu vyveze na svah až 1300 lyžařů. Ski areál u hotelu Grůň je vyhlášený, kromě lanové dráhy, pomy a dětského vleku je tady také bobová dráha. Přestože čtvrteční počasí opravu není na lyžování, parkoviště je plné. Ale před polednem lyžařů poskrovnu.

Kam o silvestrovském víkendu? Na ohňostroj jen někam, můžete se ale i koupat

„Takový začátek provozu jsme si opravdu nepředstavovali,“ říkají muži z obsluhy. Sněhu je dost, ale je mokrý a moderní čtyřsedačka vyváží lyžaře nahoru do mlhy. Odměnou lyžařům je prázdná sjezdovka. „Sněhu je dost, věříme, že to vydrží. Na silvestra budeme jezdit jen přes den, na Nový rok od deseti hodin. A když to půjde, i večerní lyžování do 21 hodin,“ dodává obsluha lanovky.

Kdo chce vyrazit na lyže na silvestra či na Nový rok, může se vydat na sjezdovku Severka pod Velkým Polomem. Je výše položená než Mosty či Armáda, ale i tam ve čtvrtek pršelo. „Sněhu je dost, asi 30 centimetrů, počasí nic moc, je lehce nad nulou, ale lidé si nestěžují. Jezdí i dětská poma,“ říká správce areálu Marcel Bogocz. Všichni provozovatelé ski areálů informují o aktuální situaci na svých webových stránkách.

OBRAZEM: Smog na Třinecku z dronu, z Gut a z Nýdku. Hory v obklopení oparu

Ski areál v Řece blíže k Třinci není v provozu kvůli nedostatku sněhu. Zato na Bílé jezdí lanovka i všechny vleky, na sjezdovkách je okolo až 60 cm sněhu. Podle informací dispečera horské služby pro oblast Beskydy Pavla Masopusta jsou v plném provozu areály na Bílé i Mezivodí, částečně se lyžuje také na Soláni, na Kohútce. Ještě ve čtvrtek se byly provozu i menší sjezdovky v údolích, kde mají nastříkaný technický sníh, například v Malenovicích, na Opálené v Čeladné.

Nedostatek sněhu v Beskydech omezuje také běžkaře. Sníh je pouze ve hřebenových partiích. Přístupové cesty jsou v nižších partiích silně zledovatělé a s postupným oteplováním se situace zhorší a klouzat to bude i ve vyšších partiích. Horská služba proto doporučuje pěším turistům mít s sebou nesmeky.