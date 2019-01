Moravskoslezský Kočov - Čtrnáct nejlepších hospodských z Moravy a Slezska se v pondělí 25. března utkalo v soutěži v čepování piva. Finále soutěže Gambrinus Mistr výčepní proběhlo v Restauraci Farma v Moravskoslezském Kočově u Bruntálu.

Výčepní Anna Štiaková pečlivě uklidila výčepní pult, utřela ho a pak se zhluboka nadechla. Start! Soutěžní čas se jí rozběhl. Tři minuty.

Umyla si sklenice a houbičkou otřela hrdla. Před načepováním je ještě opláchla studenou vodou. Pak se pustila do čepování. Nejprve desítku, pak půllitr odstavila, aby trochu klesla pěna, a začala čepovat hladinku dvanáctky, tady musí načepovat půllitr najednou. Pak dočepuje desítku, tu může točit nadvakrát. Hotovo. Tři načepované půllitry nese porotě, která jí přidělí za její výkon body.

Čisté sklo a výčep

„Udělalo mi radost, jak soutěžící dbali o výčep a čisté sklo. To je předpoklad pro dobré načepování. Někteří i přes nervozitu dokázali přidat úsměv a prohodit slovíčko s porotou. A to je ta cesta, jak posunout gastronomii výš," hodnotil soutěž šéf poroty a sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

Letos se koná druhý ročník soutěže Gambrinus Mistr výčepní. V umění dobře načepovat pivo se utkali výčepní z hospůdek a restaurací, kde se prodává tahle značka piva. Finále pro Moravu a Slezsko proběhlo v Restauraci Farma v Moravskoslezském Kočově u Bruntálu. Pořadatelé si ji vybrali záměrně. Konalo se tu již semifinále a nakonec i finále, které mělo původně proběhnout v Olomouci. „Tahle hospoda je úžasná, je to velké, co se tu majiteli povedlo, potřebuje to hodně úsilí a nápadů, jak to udržet. Ale mají tu výborné pivo a dal jsem si k obědu svíčkovou, a také byla skvělá. Dobrá kuchyně a pivo, to je základ," pochválil hostitelskou restauraci plzeňský sládek Václav Berka.

Prozradil, že zástupci pivovaru jezdí po hospodách, kde se snaží proškolit hospodské ve správném čepování a v péči o pivo. Ale současně v těch hospůdkách školí i štamgasty. „Host je ten nejdůležitější, ten má v kapse peněženku. A když ví, na co se má zaměřit, tak si umí i říct o dobré pivo," konstatoval Berka.

A na co by si měl dávat host pozor? Jak hospodský dbá o čistotu výčepu. Jak pečlivě umývá sklenice, zda otírá hrdla, jestli náhodou při čepování nekouří. Velkým prohřeškem také je, když pod kohoutkem stojí sklenice, do kterého pivo odkapává. Za nejlepšího výčepního porota zvolila podle jeho výkonu Romana Chybíka ze Sport Restaurace v Hradci nad Moravicí. Z druhého místa se těšila Libuše Konečná z Tipsport baru v Rýmařově. Třetí skončila Anna Štiaková z Hotelu Nodus v Jeseníku.