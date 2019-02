OBRAZEM: Odsun sovětských vojsk připomíná pamětní deska

Dnes v úterý 26. února to je na den přesně 29 let, kdy z frenštátského vlakového nádraží odjel první vlak s armádní technikou zpět do tehdejšího SSSR.

Okupanti měli své zázemí přes dvacet let v místních kasárnách v Martinské čtvrti a právě zde dnes pamětníci odhalili na budově bývalé strážnice pamětní desku. Připomíná statečný postoj místních, díky kterému se právě z tohoto beskydského města uskutečnil první odsun sovětské armády z Československa. „Je třeba na tyto události vzpomínat a připomínat si je,“ řekl během slavnostního aktu Dalibor Norský, tehdejší tajemník Městského národního výboru. Pamětní deska o velikosti 44x30 cm je z plastu a byla vyrobena na 3D tiskárně. Zloději berou vše. Nevynechají ani části domů a chat Přečíst článek › Rozbitá socha je v dílně sochaře Přečíst článek ›

Autor: Adam Knesl